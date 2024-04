Lietuvoje prasideda JAV kariuomenės pratybos „Kardo kirtis“

Jose dalyvaus apie 600 JAV karių ir 120 vienetų ratinės technikos, persidislokuos iš Lenkijos, bei Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų elementai, Lietuvoje dislokuotas JAV batalionas.

Jie drauge vykdys kovinio šaudymo pratybas.

Šias pratybas rengia JAV kariuomenės pajėgos Europos centrinėje ir rytinėje dalyse. Šiemet pratybos apima Vokietiją, Lenkiją ir Lietuvą, jos vyksta nuo balandžio 8 iki 30 dienos.

Pratybų tikslas – pademonstruoti gebėjimą greitai perkelti sausumos pajėgų elementus į kitą regioną, sustiprinti esamus sausumos pajėgų vienetus ir pasiekti atgrasymo efektą.

Lietuvos kariuomenė įspėjo, kad dėl šiomis dienomis vyksiančių kelių karinių pratybų vyks gausus karių ir karinės technikos perdislokavimas keliais, oro transportu, geležinkeliu.

Didelių gabaritų ratinių ir šarvuotų transporto priemonių kolonas lydės Karo policija.

Penktadienį iš Lenkijos per Budzisko-Kalvarijos postą atvyks JAV kariai ir technika, dalyvausiantys pratybose „Kardo kirtis“. Kirtę pasienio postą jie iš pradžių judės į Kauno intermodalinį terminalą, o vėliau pratyboms persikels į poligoną Pabradėje.

Šiose pratybose sausumos pajėgų elementai bus perkeliami iš vieno regiono į kitą, sustiprinami esami pajėgumai ir organizuojami mokymai.

Be to, nuo penktadienio iki sekmadienio vyks Vokietijos antrosios divizijų karių ir technikos judėjimas į Lietuvos teritoriją, ruošiantis pratyboms „Didžioji kvadriga 2024“. Į jas pirmieji kariai atvyks penktadienį oro keliu, o karinė technika į pratybų vietą Pabradės poligone važiuos iš Kauno intermodalinio terminalo, prieš tai į jį atvykę geležinkeliu per Mockavos ir Šeštokų geležinkelio stotis.

Pratyboms, kurios orientuotos į dviejų divizijų perdislokavimą iš centrinio Europos regiono į rytinį, į Lietuvą atvyks daugiau kaip 3 tūkst. Vokietijos karių bei 200 vienetų karinės technikos, tarp jų „Leopard“ tankai, pėstininkų kovos mašinos „Puma“ ir „Boxer“.

Dar dalis karių ir technikos savaitgalį vyks dalyvauti bendrose Lietuvos ir Lenkijos lauko taktikos pratybose su aviacijos elementu „Drąsus grifonas 24/II“.