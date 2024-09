Lietuvoje populiarėja pavojingi žaidimai – specialistai perspėja, ką daryti pamačius

O medikai įspėja – tokie laipiojimai gali baigtis netgi mirtimi arba geriausiu atveju vaikas gali nusideginti kūną, nukračius elektrai, gali sutrikti širdies veikla.

Daugiau apie tai – TV3 žiniose.

Ant aukštos įtampos elektros stulpų vaikai susigalvoja pavojingiausių žaidimų – darosi asmenukes ir net laipioja ant jų. O tokie pavojingi žaidimai gali baigtis net ir mirtimi.

Vienoje nuotraukoje užfiksuota, kaip paaugliai ėmė ir užsiropštė ant elektros stulpo Tauragėje. Tiesa, ESO atstovė tvirtina, kad vaikai nenukentėjo, tačiau pasakoja ir apie atvejį, kai rugpjūčio mėnesį dar vienas paauglys susižeidė.

„Jaunuolis nukentėjo – jis užlipo labai aukštai, kiek žinome, į penkių metrų aukštį, tai nutrenkė elektra ir galiausiai nukrito“, – kalba ESO atstovė Rasa Juodkienė.

ESO pastebi, kad atvejų, kai vaikai laipioja ant aukštos įtampos elektros stulpų, daugėja.

„Jeigu jie būdavo ypatingai reti arba jų apskritai nebūdavo, tai dabar per paskutinį ketvirtį mes turim du užfiksavę atvejus“, – teigia R. Juodkienė.

Bando pasidaryti asmenukę

Tai jau ne pirmas kartas, kai jaunuoliai kopia aukštos įtampos elektros stulpais. Praėjusiais metais Naujojoje Vilnioje, ant transformatorinės, sudegė paauglys. Ir viskas dėl asmenukės.

„Užlipo ant pastotės tiesiog norėdamas pasidaryti asmenukę, tai, iš tiesų, tokios keistos priežastys ir tikrai tėvams su savo nepilnamečiais vaikais reikėtų pasikalbėti“, – tikina policijos komunikacijos vedėjas Ramūnas Matonis.

O paauglių bandymai pasidaryti asmenukes virsta tragiškomis nelaimėmis ir greitosios pagalbos darbuotojams – būtent taip įvyko prieš dvejus metus Naujojoje Vilnioje.

„Ant traukinio vaikai užlipę darėsi selfius ir mūsų darbuotojas vienas žuvo“, – kalba skubiosios pagalbos specialistas Mindaugas Kliukas.

Policijos duomenimis, pernai šalyje nuo elektros srovės nukentėjo šeši žmonės, o šiais metais – aštuoni.

Deja, tiek šiais, tiek praėjusiais metais vienas atvejis baigėsi mirtimi dėl patirtos elektros iškrovos. Medikai pasakoja, kad nors mirčių ir sužalojimų atvejai – pavieniai, tokie pavojingi laipiojimai, bandymai pasidaryti asmenukes, gali baigtis mirtimi.

„Tai yra tiesus kelias į mirtį, tai yra didelė elektros įtampa, kurios sužalojimai gali arba iš karto nužudyti, arba sukelti labai didelius nudegimus, arba sutrikdyti širdies veiklą“, – pasakoja skubiosios pagalbos specialistas.

Šviesti vaikus neužtenka

Gydytojai pabrėžia, kad pavojų gyvybei kelia ne tik mirtina elektros srovė – vaikai gali nukristi ir taip susižaloti.

„Jau nuo dviejų metrų yra labai pavojinga. Stuburo lūžiai, galvos traumos – sunku išsikapstyti iš šitų būklių“, – teigia gydytojas, chirurgas Darius Kubilius.

ESO tvirtina, kad tėvai ir netgi mokytojai turi informuoti vaikus apie pavojus laipiojant ant elektros stulpų. Tačiau medikai ir policijos atstovai mano, kad vien šviesti vaikus – neužtenka.

„Vien tai, kad mes jiems mosikuosim pirštu, kad jūs to nedarykit – jiems to neužteks, jie vis tiek norės to adrenalino. Problema, kad yra per brangu tai aptverti, tas atramas, kad negalėtų prie jų prieiti“, – aiškina chirurgas.

„Tai yra, turbūt, ESO pareiga užtikrinti, kad jų pastotės ar elektros stulpai, ar kitos vietos, kur yra elektros aukšta įtampa,būtų apsaugotos ir ten laisvai negalėtų vaikščioti asmenys“, – teigia policijos komunikacijos vedėjas Matonis.

Paklausus, ar ESO ketina tverti stulpus, atstovė tikslaus atsakymo neturi.

„Kol kas negaliu atsakyti, mes tariamės ir žiūrime į galimybes tai padaryti“, – sako ESO atstovė R. Juodkienė.

Ragina atkreipti dėmesį į ženklus

Pasak medikų, jei aplinkiniai pamato vaiką užlipusį ant elektros stulpo, reikia užtikrinti, kad vaikas nejudėtų ir nedelsiant kviesti pagalbą.

„Skambinti 112, kad atvyktų ir jį nuo ten ramiai nukeltų ir tiesiog ramiai pabūti, jį raminti, kad tu nieko nedaryk čionai, nelipk nei viršun, nei žemyn – tiesiog būk ir lauk“, – pasakoja gydytojas D. Kubilius.

Specialistai pataria atkreipti dėmesį į įspėjamuosius ženklus ir nesiartinti prie aukštos įtampos elektros stulpų.

„Jeigu įspėjamasis ženklas, kad čia yra aukšta įtampa, tai tiesiog į tą vietą tikrai negalima – ją geriau apeiti, nelipti nei fotografuotis“, – perspėja R. Matonis.

„Čia iliuzijų nereikia turėt ir selfis tenais nėra gera mintis – čia beprotiška rizika“, – teigia skubiosios pagalbos specialistas Mindaugas Kliukas.

O jeigu jau matote, kad žmogų purto elektra ar pastebite nutrenktą asmenį, medikai pataria pirmiausia įsitikinti, ar gaivinti saugu ir tik tada tai daryti. O gaivinti 5 minutes neužtenka – tai gali tekti daryti pusvalandį ar ilgiau.

Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.