TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Lietuvoje per parą iš gyventojų išvilioti 40 tūkst. eurų

2025-09-06 09:50 / šaltinis: BNS
2025-09-06 09:50

Lietuvoje per pastarąją parą fiksuoti du stambesni sukčiavimo atvejai, iš gyventojų išvilioti 40 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė policija.

Pinigai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

0

Anot pareigūnų, iš klaipėdiečio buvo išvilioti 11,5 tūkst. eurų, kai jam paskambino nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys, prisistatę banko ir policijos darbuotojais.

1940 metais gimęs vyras pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam vyriškiui.

Dar vienas atvejis fiksuotas Palangoje. Į pareigūnus pasikreipusi 1973 metais nurodė, kad nuo gegužės iki rugsėjo jai skambino rusiškai bendravę nepažįstami asmenys, kurie apgaulės būdu išviliojo elektroninės bankininkystės prisijungimo slaptažodžius ir pasisavino 28 tūkst. eurų. Minėti asmenys prisistatė investavimo platformos darbuotojais ir policijos pareigūnais.

Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.

