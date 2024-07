Tuo metu policija aiškina, kad griežtesnė ginklų kontrolė galėtų būti naudinga nebent asmenims, kurie gavo smurto orderį. Mat jei žmogus laiko ginklą ir gauna smurto orderį, iš jo ginklas paimamas tokiam laikui, kiek trunka orderis – 15-kai dienų.

Daugiau apie tai – TV3 žiniose.

Panevėžio ginklinės vadovas stebi, kad pastaruoju metu žmonės perka daugiau ginklų nei įprastai. Ypač pistoletus ir revolverius. Dažnai ginklus žmonės perka savigynai. Ginklus žmonės pradėjo labiau pirkti tik prasidėjus karui Ukrainoje. Ir kartais perka ne po vieną ginklą.

„Vyras nusipirko, jis šaulys, viską, turi ginklus. Dabar žmona išsilaikė leidimą ir renkasi mažesnį „Beretta“ ginklą. Visi ginkluojasi dabar“, – pasakoja ginklų parduotuvės vadovas Vidas Juzėnas.

Pastaruoju metu Lietuvą sukrėtė ne vienas įvykis, pavyzdžiui, prieš kelias dienas Tauragėje vyras nužudė žmoną ir nusišovė pats. Kiek anksčiau Šalčininkuose vyras nušovė savo žmoną – policijos pareigūnę. Ginklų pardavėjai sutinka, kad išdavus leidimą sveikam žmogui, neaišku, ar po kurio laiko jo sveikata nepašlis.

„Tie gėrimai labai minusą duoda, kai žmonės mėgsta išgerti. Vienas pradeda su kitu aiškintis santykius“, – teigia V. Juzėnas.

Problemų kelia gavę smurto orderį

Stebėdami vasaros įvykius, kai vienu metu per kelias dienas nuo ginklo žuvo mažiausiai 5 žmonės, sunerimo ir policijos pareigūnai. Generalinis komisaras sako, kad situacija nėra blogėjanti, tačiau esą galima būtų peržiūrėti ginklų laikymo tvarką.

Piliečiai vis dėlto mano, kad didesnė ginklų kontrolė nieko nepakeis:

„Kai prisigeria, visokių tų narkotikų, žmonas iššaudo, vaikučius, kitus. Labiausiai griežtai. Nei tų ginklų, nieko.“

„Aš turiu leidimą ginklui. Tai patikrina, ir ar ne durnas esi. Tai ką ten sugriežtins. Kas ta kontrolė? Tų ginklų gi galima nelegaliai įsigyti.“

„Kas ten griežtins, sugriežtink tu man. Jeigu man reikės, aš jį turėsiu. Nu kam, tik vaidenas, kad nori.“

Policija pastebi, kad ypač didelė problema dėl asmenų, kurie jau yra gavę smurto orderį. Jų ruožtu, tokius asmenis ir reikėtų tikrinti.

„Jeigu jam yra išduotas smurto artimoje aplinkoje orderis, iš jo ginklas nedelsiant paimamas ir perduodamas į policijos saugyklą. Tačiau baigus galioti orderiui, žmogus gali ateiti ir atsiimti ginklą“, – komentuoja biuro viršininko pavaduotojas Mindaugas Akelaitis.

Tačiau vidaus reikalų ministrė, panašu, kalba kad reiktų papildomai tikrinti visus ginklų savininkus, net ir drausmingus.

„Jau kalbėjausi su generaliniu komisaru apie būtinybę intensyvinti policijos pareigūnų patikrinimus. Tų asmenų, kurie turi leidimus ir ginklą“, – tikina vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

„Apie ministrę čia nėra ką kalbėti, čia nėra prasmės“, – sako ginklų savininkų asociacijos vadovas Arūnas Marcinkevičius.

Policija nespėtų dirbti

Visgi į iškvietimus jau dabar nespėjantys važinėti policijos pareigūnai turėtų ženkliai daugiau darbo ir vargu, ar spėtų apsisukti. Šiuo metu šalyje leidimą ginklui turi 98500 žmonių, o policininkų šalyje apskritai yra 7 su puse tūkstančio. Tokias naujienas išgirdę ginklų savininkai tvirtina, kad papildomi pareigūnų patikrinimai nieko nepakeis.

„Liaukimės deklaratyviai, pompastiškai, progiškai svaidytis tuščiais pareiškimais. Ką tai pakeis? Policija užsivers papildomu darbu“, – kalba ginklų savininkų asociacijos vadovas.

Statistika rodo tokius skaičius – šiemet policija per šešis mėnesius fiksavo 14 nusikaltimų, per kuriuos buvo panaudotas ginklas. Pernai per visus metus – 24 kartus. Užpernai – 20 kartų – po kartą penkiems tūkastančiams ginklų savininkų. Vis dėlto, ar visi šie žmonės turėjo leidimą ginklui, policija pasakyti negali.

„Nu reikia žiūrėti, ginklų daugėja, daugėja“, – teigia ginklų parduotuvės vadovas Juzėnas.

Atlikti patikrą gali bet kada

Ginklų pardavėjai priduria, kad žmogų net patikrinus pareigūnams, jam po 15 minučių gali pasidaryti bloga ir jis gali pradėti šaudyti.

„Pažiūrėjus būna įtarimų. Bet jei išsiima naujai išduotą leidimą, mes turime jam teisę parduoti“, – sako V. Juzėnas.

Bet yra ir kita medalio pusė – policija kalba apie asmenų, kurie buvo pakliuvę į pareigūnų akiratį ir yra gavę smurto orderį patikrinimą. Tačiau, kaip rodo pastarieji įvykiai, Tauragėje, kur vyras nušovė žmoną ir nusišovė pats, šie žmonės su pareigūnais reikalų niekada neturėjo.

„Tai tikrai labai reti atvejai. Bet mes negalime to gyvenime atmesti, kad taip gali atsitikti. Ir panašu, kad tokį atvejį iš pastarųjų dienų ir turime“, – tikina pareigūnas Akelaitis.

Pagal dabartinę tvarką leidimą ginklui gavęs žmogus jį atnaujinti turi kas penkerius metus. Vis dėlto, ginklą patikrinti, kaip jis yra laikomas namuose, pareigūnai ir dabar gali bet kada.

Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio viršuje.