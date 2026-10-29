Lietuvoje lankysis EK pirmininkės pavaduotojas

Vizito metu bus aptariami daugiamečio Europos Sąjungos (ES) biudžeto, ES rytų pasienio regionų pakto iniciatyvos, sanglaudos politikos, Lietuvos pasiruošimo pirmininkauti ES Tarybai ir kiti klausimai.
R. Fitto susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi, finansų viceministre Rūta Carik, užsienio reikalų viceministru Sigitu Mitkumi ir Vilniaus rajono savivaldybės meru Robertu Duchnevičiumi.
Be to, vyks bendra premjero ir R. Fitto spaudos konferencija.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.