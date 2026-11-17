Naujausiais NVSC duomenimis, šiemet vien spalį registruota 17 tuliaremijos atvejų, 10 iš jų prireikė gydymo ligoninėje, dar 12 atvejų registruota rugsėjo mėnesį.
Iš viso per 10 šių metų mėnesių Lietuvoje nustatyta 40 infekcijos atvejų, pusė iš susirgusiųjų buvo hospitalizuoti.
Tuo metu 2025 m. per visus metus registruoti 27 tuliaremijos atvejai, 2024 m. jų buvo 25, 2023 m. – 13.
Rudenį pasitaiko daugiau atvejų
Paklausta, kodėl jau vien šiemet dar per ne visus metus registruota beveik pusantro karto daugiau susirgimų, NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutienė pastebėjo, kad Lietuvoje sergamumas tuliaremija pradėjo augti 2022 m.
„2010–2021 m. buvo registruojami tik pavieniai tuliaremijos atvejai. Sergamumo tuliaremija didėjimo tendencija stebima ir kitose Europos šalyse“, – komentavo entomologė.
Jos aiškinimu, didesnis atvejų skaičius registruojamas rugsėjo ir spalio mėnesiais, susijęs su sezoniniais veiksniais ir dažnesniu žmonių buvimu gamtoje. Tai daugiausiai pavieniai susirgimų atvejai.
„Rudenį žmonės aktyviau lankosi miškuose, renka grybus, uogauja, dirba sodo ir ūkio darbus. Taip pat gali dažniau susidurti su graužikais ar jų užteršta aplinka“, – komentavo M. Žygutienė.
Priežastys, kodėl daugėja užsikėtimų tuliaremija, įvairios
Pasiteiravus, kodėl pastaraisiais metais stebimas tuliaremijos augimas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, pašnekovė svarstė, kad greičiausiai tai lemia ne viena priežastis, o kelių veiksnių visuma.
„Svarbų vaidmenį gali atlikti graužikų populiacijos svyravimai ir aktyvesnė infekcijos cirkuliacija gamtoje, klimato kaita.
Tai gali sudaryti palankesnes sąlygas erkėms ir kitiems pernešėjams, taip pat dažnesnis žmonių kontaktas su gamtine aplinka.
Daugiau nustatomų atvejų gali lemti ir gerėjanti ligos diagnostika“, – vardijo ji.
Kiek pavojinga tuliaremija?
Specialistė priminė, kad tuliaremija yra pavojinga užkrečiamoji liga, kuria gali sirgti ir gyvūnai, ir žmonės. Ją sukelia bakterija, kuri dažniausiai plinta per laukinius gyvūnus, graužikus, erkes ir uodus.
Liga gali sukelti aukštą temperatūrą (iki 38–40 °C), šaltkrėtį, galvos ir raumenų skausmus, silpnumą. Taip pat gali padidėti limfmazgiai, atsirasti odos žaizdelių, akių uždegimas, gerklės ar pilvo skausmai.
„Sunkesniais atvejais liga gali pažeisti plaučius ir kitus organus, todėl gali kilti rimtas pavojus sveikatai.
Svarbu žinoti, kad tuliaremija nuo sergančio žmogaus kitam žmogui neplinta. Persirgus šia liga susidaro visą gyvenimą išliekanti apsauga nuo pakartotinio užsikrėtimo“, – sakė M. Žygutienė.
Kaip užsikrečiama tuliaremija?
Primenama, kad tuliaremija žmogus gali užsikrėsti keliais būdais:
- Įkandus erkei ar uodui – šie vabzdžiai gali pernešti ligos sukėlėjus.
- Liečiant užsikrėtusius gyvūnus – ypač kiškius, graužikus ar kitus laukinius gyvūnus. Rizika kyla lupant jų kailius, dorojant skerdieną ar renkant nugaišusius gyvūnus.
- Per užterštą maistą ar vandenį – vartojant graužikų išskyromis užterštus produktus ar vandenį.
- Per orą – įkvėpus užkrėstų dulkių ar smulkių vandens lašelių.
- Per odą ir akis – bakterijos į organizmą gali patekti net per nepažeistą odą ar akių gleivinę.
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