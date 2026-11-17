Laidoje koalicijos partnerių susitarimus komentavo socialdemokratas Algirdas Sysas, „valstietė“ Aušrinė Norkienė bei demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius.
Ar bus sutarta dėl lengvatų?
V. Sinkevičius: Darbo grupė peržiūrėjo visas lengvatas, kokios yra, ką buvo įvardinusi ir finansų ministerija, kurių bendra kaina sudaro 3,8 milijardo.
Bet aš nenorėčiau dabar diskutuoti apie tai, kas buvo svarstyta, bet nepriimta. Kalbėti, kas buvo aptarta, nemanau, kad yra gerai, dėl to, kad tai kelia nereikalingas įtampas visuomenėje. Vis kita grupė išsigąsta, kad galbūt bus apmokestinta. Aš manau, kad mes turime kalbėti tik apie sprendimus, dėl kurių sutarėme.
Sutarta dėl būtent keturių grupių, saldžiųjų gėrimų apmokestinimo, lošimų, atsirado du nauji komponentai – viršpelnio mokestis naftos perdirbimo įmonėms ir taip pat akcizas. Visiems tiek alkoholio, tiek tabako gaminiams jis augtų vienodai ir tas leistų turėti papildomus 20 milijonų pajamų į biudžetą.
Dėl nieko kito nėra sutarta. Sąrašas buvo tikrai labai platus, į kurį žiūrėjo darbo grupė, bet galutinio politinio sprendimo nebuvo rasta. Todėl aš manau, kad būtų netikslinga apie tai dabar diskutuoti.
Ar bus grįžtama prie to sąrašo?
V. Sinkevičius: Finansų ministerija yra įpareigota peržiūrėti, apskaičiuoti galimus šaltinius, peržiūrėti galimus tarifus ir po savaitės susitikusi koalicijos taryba vėl svarstytų galimybes. Kokį kelia pasirinks finansų ministerija man labai sunku pasakyti, nes mes matome įvairiausių pasvarstymų.
Aš tik galiu pasidžiaugti, kad yra koalicijos taryba ir tie siūlymai yra aptariami ir priimamas politinis sprendimas.
Kaip pasitikote sprendimus didinti akcizus tabakui ir alkoholiui?
A. Norkienė: Suprasdami visų atsakomybę formuojant šitą biudžetą – taip, mes ieškojome pajamų šaltinių, juos siūlėme, diskutavome. Vakar koalicinė taryba priėmė sprendimą, kad akcizas tabakui ir alkoholiui, nežiūrint, kad yra trimetis planas, augs dar šiek tiek.
Kitas siūlymas, nebuvo vien mūsų, tai vadinamas viršpelnio mokestis. Buvo irgi politinė galia, kad reikės šio mokesčio. Mes sietume iš viršpelnio gaunamas pajamas su galimybe peržiūrėti kuro akcizus, nes prie tos temos vis tiek reikės grįžti, manau tai yra galimybė tai spręsti.
Šitie du papildomi klausimai buvo apspręsti, o dėl kitų planuojamas koalicinės tarybos posėdis kitą savaitę. Grįšime prie kitų diskusinių dalykų.
Kodėl nebuvo sutarta dėl dalies anonsuotų sprendimų?
A. Norkienė: Natūralu, kad kalbame dėl dalykų, dėl kurių mes sutariame, o visi kiti lieka diskusijų objektu. Nesinorėtų atskirų visuomenės grupių priešinti ir nepamatuotai jiems kelti nerimą, jei to nedarysime. Manau, mes pakankamai atsakingai dėl to elgiamės.
Dėl lengvatų – manau mažinant tas išlaidas, tiesiog fiziškai nebeturime tam laiko ir būdų. Lengvatos neatsirado su viena diena ir tikrai nėra taip lengva su diena jas išbraukti. Aš manau, kad mes natūraliai kalbėjome daugiau apie pajamas, kaip jas generuoti, o galimybė kažkur sutaupyti tas pasilikome dar kitam koalicinės tarybos posėdžiui.
Ar tikite, kad bus rastas planas, kaip po 7-8 metų grįžti į fiskalinės drausmės kelią?
A. Sysas: Planą gali sukurti, bet bet kurį planą reikia realizuoti. Mes galime prirašyti jaučio odas labai gražias, kad po dviejų metu, o geriau kitai kadencijai, mes turėsime perteklinį biudžetą. To neužteks, reikia labai konkrečių veiksmų.
Apie tai mes kalbėjome konferencijoje, ten buvo kolegos ir svečiai iš Latvijos, Estijos ir Švedijos. Švedijoje buvo tokia situacija prieš gerus dešimt metų. Jie pasiekė 90 proc. skolos, tada jie ėmėsi labai ryžtingų procesų tiek taupant, tiek mokesčius keičiant. Dabar jie vieni iš mažesnės skolos turėtojų.
Viską galima padaryti, bet tam reikia turėti politinės valios, stuburo ir noro. Jei mes visą laiką dairysimės, kad tuoj bus rinkimai kokie nors – tik gilinsime šią problemą. Mūsų vaikai tikrai turės labai dideles problemas, kokios iškilo šiais metais Prancūzijoje – jie net negali skolintis, nes jiems niekas neskolina. Tai tada gatvės mūšiai prasideda, deginimai, pogromai. Tikrai šito nelinkėčiau.
Būkime „biedni“, bet teisingi – reikia pasakyti, kad parašyti galime bet ką, bet padaryti reikia sprendimų.
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