Liberalų sąjūdį į Seimo rinkimus ves partijos pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen

Pasak partijos pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen, Liberalų sąjūdžio sąrašas, jo priekyje esantys politikai tai aiški liberalų bendruomenės paraiška atsakingai, prognozuojamai ir principingai liberalų politikai. Be blaškymosi, kai reikalingi svarbūs sprendimai, be aiškinimo kaip gyventi ir be nereikalingų asmeniškumų, kai reikia spręsti valstybei kylančius iššūkius. „Į politiką siekiame grąžinti prognozuojamumą, telkimą veiklai, įsiklausymą į skirtingas nuomones priimant racionalius sprendimus”,- sako Liberalų sąjūdžio lyderė.

Taip pat patvirtinti ir nauji kandidatai vienmandatėse apygardose. Tarp jų – dabartinis Kultūros ministras Simonas Kairys, kandidatuojantis Kauno Centro-Žaliakalnio apygardoje, taip pat kuravęs ir Liberalų sąjūdžio programos rengimą artėjantiems rinkimams. Jo teigimu, liberalų rinkėjas turi kokybiškos politikos lūkestį, todėl programai visada skiriame daug dėmesio – pasitelkiami ir išoriniai ekspertai, ir partijos komitetai.

„Ši kartą programa kiek kitokia - joje bus galima rasti ne tik programinius siūlymus, bet ir esamos situacijos vertinimą. Taip pat kviesime pagalvoti apie iššūkius, pranokstančius vieną kadenciją. Pagrindinis liberalų uždavinys – skatinti įvairovę, bet tuo pačiu ir susikalbėjimą, neaiškinti, kaip gyventi, bet netrukdyti kūrybiškiems, sėkmingiems, veikliems žmonėms.“