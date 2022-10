Lenkijoje svarsto gerokai padidinti vaiko pinigus – bus 2 kartus didesni nei Lietuvoje?

Dabartiniai Lietuvos valdantieji anuomet kritikavo tai, kad vaiko pinigai bus mokami tiek turtingiems, tiek neturtingiems gyventojams.

Vis dėlto ši naujovė liko ir vaiko pinigai mūsų šalyje toliau yra mokami ir pamažu kasmet didinami.

Pristatant 2023 m. metų valstybės biudžetą ir su juo susijusius kitus teisės aktus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pranešė, kad kitais metais vaiko pinigai didės nuo dabartinių 80,5 euro iki 85,75 euro per mėnesį.

Tuo metu daugiavaikėms ir nepasiturinčioms šeimoms ar neįgalų vaiką auginančioms šeimoms išmokos vaikams padidėtų nuo 127,5 euro iki 136,22 euro.

Be to, vienkartinė išmoka vaikui 2023 m. didėtų nuo 506 eurų iki 539 eurų.

Kaip praneša Lenkijos žiniasklaida, šalies valdantieji su partijos pirmininku Jaroslawu Kaczynskiu priešakyje siūlo nuo kitų metų vaiko pinigus didinti nuo dabartinių 500 zlotų iki 800 zlotų, kas būtų daugiau kaip 166 eurai.

Tokius pažadus vietos žiniasklaidai Teisės ir teisingumo partijos lyderis išsakė artėjant Lenkijos parlamento rinkimams.

Kalbas apie vaiko pinigų didinimą paskatino infliacija, kuri Lenkijoje siekia 16 proc. Vis dėlto Lietuvoje ji dar didesnė – viršija 24 proc.

Tiesa, galutinį žodį dar turės tarti šalies Vyriausybė, mat toks išlaidų padidinimas pareikalaus didelių papildomų valstybės biudžeto lėšų.

Be kita ko, nuo šių metų pradžios gimus vaikui Lenkijos tėvai gali gauti 12 tūkst. zlotų (dabar – beveik 2,5 tūkst. eurų) sumą, kuri lygiomis dalimis po 1 tūkst. arba po 500 zlotų išmokamos per metus arba per dvejus metus.

Skaičiuojama, kad Lietuvoje vaiko pinigai yra mokami daugiau kaip 500 tūkst. 18 metų nesulaukusių vaikų.

Pinigai mokami vienam iš jų tėvų užpildžius atitinkamą prašymą Elektroninėje socialinės paramos šeimai informacinė sistemoje (SPIS).