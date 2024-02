LAT atmetė buvusio Radviliškio tarybos nario Mončausko skundą, jis liekas kaltas dėl žiauraus elgesio su gyvūnais

Kaip paskelbė bylą nagrinėjusios teisėjų kolegijos narys, LAT teisėjas Olegas Fedosiukas, teismas nuteistųjų Donato Vilko, E. Mončausko, Gintaro Sankausko gynėjo, Rimvido Daunio gynėjo skundus atmetė.

Anot teisėjo O. Fedosiuko, kasaciniais skundais nuteistieji ir jų gynėjai kėlė klausimus dėl galimų teismo padarytų procedūrinių pažeidimų, esą netinkamai taikyto baudžiamojo įstatymo nuostatų. LAT, kaip jau minėta, į šiuos prašymus neatsižvelgė. Kasacinis teismas paliko galioti Šiaulių apygardos teismo nuosprendį, pakeitęs tik vienam nuteistųjų Lukui Praspaliauskui skirtą baudą, ją sumažindamas nuo 50 iki 10 bazinių socialinių išmokų.

Praėjusių metų gegužę Šiaulių apygardos teismas L. Praspaliauską, G. Sasnauską, R. Daunį, D. Vilką ir tuometinį Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narį E. Mončauską pripažino kaltais dėl žiauraus elgesio gyvūnais, jiems skirtos piniginės baudos.

Teismas nustatė, vienu atveju buvo žiauriai elgtasi su šernu nukerpant jam dvi tos pačios pusės iltis, taip jį suluošinant, kitu atveju audinė buvo atiduota šunims pulti ir draskyti, dėl to ji buvo suluošinta, o trečiu atveju vietnamietiška kiaulė buvo atiduota šunims kandžioti ir draskyti, po to jai perpjautas kaklas, dėl to ji žuvo. Byloje nustatyta, kad su gyvūnais buvo žiauriai elgiamasi medžioklėje naudojamų šunų dresavimo tikslais, t. y. skatinant juos pulti ir draskyti gyvūnus. Žiaurus elgesys su gyvūnais buvo fiksuojamas vaizdo įrašymo priemonėmis.

Kaip pažymėjo bylą nagrinėjusios LAT teisėjų kolegijos narys O. Fedosiukas, byloje nustatyti faktai atitinka visus būtinus nusikalstamos veikos sudėties požymius ir apeliacinės instancijos teismas juos įvertino tinkamai.

„Teisėjų kolegija, atmesdama nuteistųjų ir jų gynėjų kasacinius skundus, pažymėjo, kad nors vaizdo įrašuose neužfiksuota, kuo buvo pasibaigę žiaurūs veiksmai su šernu ir audine ir koks jų tolesnis likimas, bylos duomenys rodo, kad net jei jie po to buvo paleisti ar kur nors laikomi, jiems buvo padaryta sužalojimų, neabejotinai turinčių liekamųjų reiškinių jų sveikatai. Nustatytų veiksmų turinys ir kontekstas nepalieka abejonių ir dėl to, kad nuteistieji veikė tiesiogine tyčia, t. y. suvokė savo žiauraus elgesio su gyvūnais pobūdį, numatė, kad dėl tokių jų veiksmų gyvūnai gali žūti ar būti suluošinti, ir to norėjo“, – dėstė O. Fedosiukas.

Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

ELTA primena, kad praėjusių metų gegužę Vyriausioji rinkimų komisija po Šiaulių apygardos teismo sprendimo, kuriuo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys E. Mončauskas pripažintas kaltu dėl žiauraus elgesio su gyvūnais, panaikino politiko mandatą.

Narystę Demokratų sąjungoje „Vardan Lietuvos“ suspendavusio R. Mončausko mandatas buvo perleistas bendrapartiečiui Vilmantui Petuškai.

Šiaulių apygardos teismas E. Mončauskui už žiaurių elgesį su gyvūnais skyrė 3766 eurų dydžio baudą.

Kaip anksčiau pranešė teisėsauga, ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas, kai, tiriant visai kito pobūdžio nusikalstamas veikas, liudytoju apklausto Telšių gyventojo telefone buvo aptikta daugybė vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti galimai žiauraus elgesio su gyvūnais epizodai.