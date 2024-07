Laiku neaptikta ši liga sunaikina kepenis: štai kas gali pasitikrinti nemokamai

Liepos paskutinėmis dienomis minima Pasaulinė hepatito diena, kurios šių metų tema – „Delsti negalima“ (IT‘S TIME for ACTION). Pasaulyje kas 30 sekundžių nuo hepatito miršta žmogus, todėl būtina paspartinti veiksmus, užtikrinančius geresnę hepatitų prevenciją, diagnostiką ir gydymą, kad išsaugotume žmonių gyvybes ir sveikatą, skelbia Pasaulio sveikatos organizacija.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), prisijungdamas prie šios iniciatyvos, kviečia visus gyventojus, ypač tuos, kuriems yra didesnė rizika susirgti, pasitikrinti dėl virusinių hepatitų.

Virusiniai hepatitai – tai hepatitų A, B, C, D, E virusų sukeliami kepenų uždegiminiai pokyčiai. Hepatitai B ir C yra dažniausios infekcijos, kurios kasmet pasaulyje sukelia 1,3 mln. mirties ir 2,2 mln. naujų užsikrėtimo šiomis infekcijomis atvejų. Lietuvoje daugiausia registruojamas lėtinis hepatitas C (2023 metais užregistruoti 2023 lėtinio virusinio hepatito C atvejai), rašoma pranešime spaudai.

Pažymėtina, kad lėtinė hepatito B / C infekcija gali nesukelti jokių simptomų, todėl daugelis asmenų net nežino, kad yra užsikrėtę. Šios infekcijos dažniausiai nustatomos visiškai atsitiktinai, kai neretai, praėjus kelioms dešimtims metų nuo užsikrėtimo, jau būna per vėlu padėti žmogui dėl išsivysčiusios pažengusios kepenų ligos (kepenų cirozės, vėžio).

Kaip užsikrečiama virusiniais hepatitais?

Hepatito A virusu (HAV) užsikrečiama per užterštą maistą, vandenį.

Hepatito B virusas (HBV), hepatito C virusas (HCV) ir hepatito D virusas (HDV) plinta per kraują, lytinius santykius, taip pat perinataliniu būdu (iš motinos vaikui). Šie virusai neplinta per maistą, vandenį ar apsikabinant.

Hepatito E virusu (HEV) galima užsikrėsti suvalgius nepakankamai termiškai apdorotą gyvūnų mėsą (ypač kiaulieną), vėžiagyvius arba per užterštą vandenį.

Kaip apsisaugoti nuo virusinių hepatitų?

Efektyviausia hepatito A profilaktikos priemonė yra vakcinacija. Taip pat itin svarbi profilaktikos priemonė yra tinkama rankų higiena.

Hepatito B infekcijos efektyviausia prevencijos priemonė yra skiepai. Deja, nuo hepatito C infekcijos skiepų nėra, todėl reikėtų laikytis kitų profilaktikos priemonių, kurios tinka saugantis ir nuo hepatito B: vengti nesaugių lytinių santykių, nesinaudoti kitų asmenų skutimosi peiliukais, manikiūro, pedikiūro reikmenimis, nevartoti švirkščiamųjų narkotinių medžiagų, o jas vartojantiems asmenims nesidalyti adatomis ir švirkštais, dirbantiems su žmonių biologiniais skysčiais rekomenduojama mūvėti pirštines ir kt.

Hepatito D infekcija negali pasireikšti, jei nėra hepatito B viruso, todėl siekiant išvengti HDV infekcijos yra tinkamos jau paminėtos hepatito B profilaktikos priemonės.

Svarbiausios hepatito E profilaktikos priemonės yra geriamojo vandens kokybės standartų palaikymas, tinkamas nuotekų tvarkymas, higienos taisyklių laikymasis, pakankamas mėsos, jūros gėrybių terminis apdorojimas prieš valgį.

Dėl virusinių hepatitų B ir C pirmiausia rekomenduojama pasitikrinti:

asmenims, kuriems iki 1993 m. buvo perpiltas kraujas ar kraujo produktai;

asmenims, kuriems dėl neaiškių priežasčių yra padidėję kepenų fermentai;

medicinos įstaigų darbuotojams, turintiems sąlytį su krauju ar kitais kūno skysčiais;

nėščiosioms;

vaikams, kurių motinos nėštumo ar gimdymo metu sirgo virusiniu hepatitu B / C;

asmenims, kurių šeimos nariui diagnozuotas hepatitas B / C;

daug lytinių partnerių turėjusiems asmenims;

ŽIV infekuotiems asmenims;

asmenims, nors kartą vartojusiems švirkščiamuosius narkotikus;

įkalinimo įstaigoje kalėjusiems asmenims.

NVSC specialistai rekomenduoja pasikonsultuoti su savo šeimos gydytoju apie galimybę nemokamai pasitikrinti dėl hepatito C infekcijos. Daugiau informacijos apie virusinius hepatitus galite rasti čia.