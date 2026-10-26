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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Laikinasis VSAT vadas: daugėja tabako klastočių iš Latvijos

2026-10-26 09:48 / šaltinis: ELTA
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2026-10-26 09:48
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Laikinasis Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Donatas Škarnulis teigia, kad teisėsaugai stiprinant kovą su kontrabandinių cigarečių iš Baltarusijos gabenimu, ėmė daugėti Latvijoje suklastotų ir į šalį patenkančių tabako gaminių.

Kontrabandinės cigaretės (nuotr. Policijos)

Laikinasis Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Donatas Škarnulis teigia, kad teisėsaugai stiprinant kovą su kontrabandinių cigarečių iš Baltarusijos gabenimu, ėmė daugėti Latvijoje suklastotų ir į šalį patenkančių tabako gaminių.

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„Bendras krypčių pasikeitimas matyti, kad mažėja tabako kontrabandos dalis iš Baltarusijos pusės. Žiūrint į kelerių metų laikotarpį, tai dabar ima viršų būtent latviškos (cigaretės – ELTA), Latvijoje klastoti tabako gaminiai. Ir (tokie gaminiai – ELTA) netgi didesnė dalis negu iš Baltarusijos ateina“, – LRT radijui pirmadienį sakė D. Škarnulis.

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Laikinasis pasieniečių vadas pasakojo, kad teisėsauga su cigarečių kontrabanda balionais iš Baltarusijos kovoja efektyviai.

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„Pernai iš viso apie 200 asmenų patraukta baudžiamojon atsakomybėn vien tik su balionais susijusiuose atvejuose. Šiemet taip pat turime dešimtis (patrauktų atsakomybėn asmenų – ELTA), tai yra nuolatinis mūsų darbas ir jis tikrai duoda efektą“, – dėstė D. Škarnulis.

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Pareigūnų aktyvumas, kovojant su balionais, pasak VSAT laikinojo vado, atsispindi ir nelegalios tabako rinkos tendencijose.

„Vien šiemet tris kartus mažiau yra siuntų su balionais. Lyginant su praėjusiais metais, apie du kartus mažiau šitaip atgabentų tabako gaminių“, – aiškino pašnekovas.

Kaip anksčiau skelbė VSAT, praėjusios savaitės duomenimis, šiemet Lietuvoje perimtas 181 oro balionais iš Baltarusijos atgabentas cigarečių krovinys. Pernai tokių atvejų buvo 635, o 2024 metais – 226.

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