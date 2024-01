Laidoje „TOP 3“ – nerimas dėl orios senatvės: ar Lietuvoje pensijos iš tiesų bus pačios mažiausios?

Ne vienas šalies gyventojas būgštauja dėl orios senatvės. Tokias baimes dar labiau sustiprina žiniasklaidoje pasirodžiusi žinia, jog ateityje Lietuvoje atlyginimo ir pensijos santykis bus mažiausias Europoje.

Prognozuojama, kad 2000-aisiais gimę asmenys Lietuvoje gautų vos 29 proc. buvusio vidutinio atlyginimo siekiančią pensiją! Tuo tarpu Portugalijoje, Turkijoje ar Nyderlanduose santykis tarp mokamos pensijos dydžio ir iki pensijos gauto atlyginimo, siekia daugiau nei 90 procentų.

„Kai žiūrime 20-30 metų į priekį, prognozės yra neapibrėžtos. Pensija susideda ne iš 1 ar 2, bet iš 6 pakopų. Čia į uždavinį buvo pažiūrėta siauriau, todėl gavosi toks nedidelis skaičius. Tai, aišku, priklauso ir nuo demografijos, bet ir tai ganėtinai santykinis dalykas“, – šį vakarą laidoje aiškins ekonomistas Raimondas Kuodis.

Šio vakaro laida aiškinsis, kas lėmė tokių ryškių skirtumų priežastis? O gal tokie drastiški skaičiavimai yra ne iki galo tikslūs?

Antrojoje laidos temoje – mandato Seime netekusio P. Gražulio dabartis. Net ir jo santaupos, pasirodo, nėra begalinės. Visgi šiandien be darbo likęs ilgametis Seimo narys be solidaus atlyginimo ir prestižinių pareigų, panašu, dar neskursta. Įsikūręs prestižiniame Kauno rajone – Žaliakalnyje – jis į savo apartamentus priėmė ir laidos komandą. O čia netgi pademonstravo savo naują talentą… Koks jis ir ar pavyks ateityje iš to pragyventi?

Galiausiai išgirsime ir apie „Mis Amerika“ konkurse triumfavusią Kolorado valstijos atstovę, 22-ejų Madison Marsh. Mergina ne tik nurungė kitas gražuoles, bet ir gali pasigirti netikėta profesija. Pasirodo, kad žavi šviesiaplaukė pilotuoja lėktuvą. Ir ne keleivinį… Daugiau apie tai – šio vakaro laidoje.

„TOP 3“ – pirmadieniais-ketvirtadieniais, 21 val. per TV3!