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Kultūros įstaigas siūlo įtraukti į GPM paramos gavėjų ratą

2026-09-21 12:09 / šaltinis: ELTA
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2026-09-21 12:09
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Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kultūros finansavimui, Seimo narė socialdemokratė Ingrida Braziulienė siūlo numatyti galimybę skirti joms dalį – iki 1,2 proc. – gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

Pinigai (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kultūros finansavimui, Seimo narė socialdemokratė Ingrida Braziulienė siūlo numatyti galimybę skirti joms dalį – iki 1,2 proc. – gyventojų pajamų mokesčio (GPM).

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Ji įregistravo tai numatančias Labdaros ir paramos įstatymo pataisas.

Į GPM paramos gavėjų ratą siūloma įtraukti ir kultūros įstaigas

Parlamentarė tikisi, kad į paramos gavėjų ratą įtraukus kultūros įstaigas, joms bus sudarytos palankesnės sąlygos organizuoti renginius, įgyvendinti kultūrinius projektus.

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„Šiuo metu nustatytas paramos gavėjų sąrašas neapima visų kultūros srityje veikiančių subjektų, kurie vykdo visuomenei reikšmingą kultūrinę veiklą, puoselėja nacionalinės kultūros tradicijas, stiprina bendruomeniškumą ir prisideda prie kultūrinės įvairovės išsaugojimo. Įstatymo projekto tikslas – išplėsti paramos gavėjų ratą, nustatant, kad paramos gavėjais taip pat gali būti kultūros įstaigos“, – dokumento aiškinamajame rašte sako I. Braziulienė. 

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Pagal galiojantį įstatymą, iki 1,2 proc. GPM gali gauti tik nevyriausybinės organizacijos, iki 0, 6 proc. –  profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai.

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Nuo 2027 d. sausio 1 d. įsigalios Seimo dar pavasarį priimtos įstatymo pataisos, suteikusios galimybę į GPM paramą pretenduoti valstybinėms ir savivaldybių mokykloms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir religiniams centrams,  daugiabučių gyvenamųjų namų ir sodininkų bendrijoms. 

Jei Seimas pritartų I. Braziulienės iniciatyvai, nuo kitų metų šį paramos gavėjų sąrašą papildytų ir kultūros įstaigos.

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