TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros atstovai apie kitų metų biudžete numatytą sektoriaus finansavimą: juokinga

2025-10-19 16:53 / šaltinis: ELTA
2025-10-19 16:53

Vyriausybei patvirtinus kitų metų valstybės biudžeto projektą, kultūros bendruomenė jai skirtu finansavimu nėra patenkinta. Šio sektoriaus darbuotojų atstovų teigimu, Ministrų kabineto skirtas dėmesys yra nepakankamas ir teigiamos įtakos gyvenimo kokybei nepadarys.

Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas Romas Matulis (nuotr. Dainiaus Labučio)

13
Ketvirtadienį Vyriausybėje pristatytame kitų metų biudžeto plane numatoma, jog kultūros darbuotojų atlyginimai kitąmet vidutiniškai galėtų augti 5 proc. Siekiama, kad šio sektoriaus darbuotojų atlyginimai priartėtų prie šalies atlyginimo vidurkio.   

„Juokinga“, – 2026 m. biudžete kultūros darbuotojams skirtą eilutę Eltai komentavo Lietuvos kultūros centrų asociacijos (LKCA) prezidentas Romas Matulis.

„Ką šiomis dienomis reiškia 62 eurai? Nuo pernai metų tiek visko pasikeitė ir dar klausimas, ar tas augimas iš tikrųjų įvyks – biudžetas dar gali keistis Seime“, – teigė jis.

Pasak kultūros centrų atstovo, numatytas sektoriaus darbuotojų atlyginimų didėjimas nepadarys teigiamos įtakos jų gyvenimo kokybei.

„Mano nuomone, čia net nėra atlyginimų kėlimas, o paprasčiausias jų palaikymas – pritaikymas pagal infliaciją. Negaliu vienareikšmiškai sakyti, kad biudžete numatytas tų atlyginimų augimas nesvarbus. Tiesa, reikia įvertinti, koks tas augimas ir nuo kokio taško jis auga. (...) Jei žmonės gauna vos ne minimalią algą – apie 1 tūkst. eurų – ką reiškia 60 eurų?“, – pakartojo R. Matulis.

„Tos algos auga – to oficialiai nuneigti negali ir tai yra geriau negu nieko, nes palaikomas kažkoks bendrasis lygis. Bet ar pasiujus žmonių biudžete ir ar pagerės jų gyvenimo kokybė – labai abejoju“, – tikino Plungės kultūros centro vadovas.

Profsąjungos pirmininkas: algų didėjimas – visada gerai, tačiau jis nepakankamas

Lietuvos kultūros darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Mantas Stanžys taip pat teigia, kad atlyginimų didėjimas kultūros darbuotojams – nepakankamas.

„Tas atlyginimų didėjimas, mūsų nuomone, tikrai yra nepakankamas. Kiek kalbėjome su savo  nariais, jie tikrai tokiu finansavimu patenkinti nėra“, – Eltai sakė kultūros darbuotojų profsąjungos vadovas.

Tiesa, jis pasidžiaugė, kad atlyginimai darbuotojams išvis didėja, tačiau pabrėžė, jog Kultūros ministerija jau seniai yra užsibrėžusi tikslą algas sektoriuje padidinti iki šalies vidurkio.

„Didėjimas visada yra pozityvu, (...) tačiau visada norėtųsi daugiau – ypač tame kontekste, kai vyksta visa krizė kultūros sektoriuje, kuri turbūt ir buvo iššaukta dėl ilgų metų kultūros ignoravimo bei nuoskaudų – viena iš jų, aišku, darbo užmokesčio dydis. Ministerija kaip ir ilgai jau turi siekį, kad kultūros darbuotojų atlyginimai pasiektų vidutinio darbo užmokesčio (VDU) ribą, tačiau jiems sunkiai sekasi tai padaryti jau kelerius metus“, – apibendrino M. Stanžys.

Kaip skelbta ketvirtadienį, Vyriausybė patvirtino kitų metų valstybės biudžeto projektą, kurį teiks Seimui. Jame numatyta, kad minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) didės 115 eurų (11,1 proc.) iki 1153 eurų.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Nausėdija
Nausėdija
2025-10-19 17:18
Tapinui dėkokit už klykiančią kultūros revoliuciją,nėra ministro nėra kam derėtis ir jūsų interesus atstovauti.
Atsakyti
Na,
Na,
2025-10-19 17:30
ponai, supraskit, kad yra mokama už darbą, o ne už pasirodymą darbe. Kaip ten dirba ta ten šokių studijos vedėja? Turi laiko darbo metu ir po Vilniaus gatves trainiotis... Sako, jos atlyginimas virš 3000 eurų...
Atsakyti
kiko
kiko
2025-10-19 17:48
reike usidirpt is meno o ne ciulpt lietuvos biudzeto baubet neblogai streike
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (13)
