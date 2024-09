KUL vadovas susitiks su Palangos meru dėl tolesnio paslaugų teikimo kurorto ligoninėje

„Trumpai dėl situacijos kalbėjau su sveikatos apsaugos ministru A. Pečkausku, jis jau ėmėsi lyderystės vaidmens ir moderavimo ir artimiausiu metu susitiksime su Palangos meru ir žiūrėsime, kaip spręsti šitą situaciją“, – Seimo Sveikatos reikalų komitete trečiadienį kalbėjo A. Šimaitis.

„Galiu užtikrinti, kad paslaugos ten (Palangoje – ELTA) yra teikiamos saugiai ir mes rimtų iššūkių nematome“, – pridūrė KUL vadovas.

Antradienį Palangos savivaldybė pasidalino žinia, jog po miesto ligoninės sujungimo su KUL, įstaigoje naikinamos vidaus ligų stacionarinės antrinio lygio paslaugos, taip pat nebelieka intensyviosios terapijos. Savivaldybės pranešime žiniasklaidai nurodoma, kad, jų žiniomis, KUL taip pat svarsto skubios pagalbos paslaugas Palangoje teikti tik 12 valandų per parą, be to, dėliojamas naujas paslaugų teikimo modelis, kai Palangos ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyriuje nebebus užtikrinamos kokybiškos chirurgijos profilio skubios pagalbos paslaugos.

Dalis Palangos ligoninės chirurgų, gavę pranešimus, kad po reorganizacijos jų darbo vieta keičiama į Klaipėdą, rugsėjo 10 dieną nutraukė darbo santykius, antradienį pranešė savivaldybė.

KUL vadovai suskubo reaguoti į Palangos savivaldybės nuogąstavimus ir patikino, kad greitosios pagalbos skyriaus įstaigoje uždaryti nesiruošiama. Be to, kaip nurodo KUL, dedamos pastangos užtikrinti Palangoje teikiamas būtinas antrinio lygio paslaugas.

„Smulkias chirurgines manipuliacijas atliks medicinos gydytojas. Esant kvalifikuotos chirurginės pagalbos poreikiui, pacientai bus nukreipiami ar pervežami į Klaipėdoje veikiančią ligoninę. Šiuo tikslu KUL turi budintį automobilį Palangos padalinyje. Vasaros metu Palangos ligoninėje Skubios pagalbos skyriuje budės ir gydytojas chirurgas“, – detalizuoja ligoninės atstovai.

ELTA primena, kad pernai veiklą pradėjusi KUL, įkurta sujungus Klaipėdos universitetinę, Jūrininkų ir Palangos reabilitacijos ligonines, yra įsiskolinusi daugiau kaip 11 mln. eurų. Apie tai pranešė naujienų portalas LRT. Audito KUL metu nustatyta, kad 2022 metų pabaigoje buvo ženkliai padidinti darbuotojų darbo užmokesčiai. Tų metų sausio–spalio mėnesiais etatinio darbo užmokesčio priskaitymų vidurkis siekė kiek daugiau nei 1,9 mln. eurų, o tų pačių metų gruodį – daugiau nei 2,9 mln. eurų.

Vykdant antrąjį KUL ligoninės reorganizacijos etapą, nuo rugsėjo 10 d. sujungti ir panaikinti iki šiol vis dar atskirai veikę ligoninės filialai – Klaipėdos ligoninė, Jūrininkų ligoninė ir Palangos reabilitacijos ligoninė. Čia dirbantys medicinos profesionalai sutelkti į 18 specializuotų klinikų ir 4 centrus.

Dėl pokyčių KUL jau paliko 11,7 procentų darbuotojų, antradienį pranešė KUL vadovas Audrius Šimaitis. Tačiau, anot jo, per metus ligonėje pradėjo dirbti 109 gydytojai ir arti 100 slaugytojų. Per pastaruosius 12 mėnesių personalo skaičius ligoninėje sumažėjo 4 proc., teigė A. Šimaitis.

Pirmadienį KUL apsilankęs sveikatos apsaugos ministras Aurimas Pečkauskas ir KU vadovybė pasirašė įstaigos finansinės stabilizacijos strategiją, pagal kurią planuojama, kad ligoninė pelningai pradės veikti jau artimiausiais mėnesiais.