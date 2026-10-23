Kukuraitis toliau važinėja po Lietuvą – apžiūrėjo Utenos gydymo įstaigas

Susitikimuose daug dėmesio skirta ilgalaikei priežiūrai – vienai iš svarbių sveikatos ir socialinės apsaugos sistemos pokyčių krypčių. Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengia Ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą, kuriuo siekiama integruoti slaugos ir socialines paslaugas, kad žmogus reikiamą pagalbą galėtų gauti paprasčiau, pagal savo individualius poreikius.
„Ilgalaikė priežiūra turi būti orientuota į žmogų ir jo poreikius. Kai žmogui reikia ir sveikatos priežiūros, ir socialinės pagalbos, šios paslaugos turi veikti išvien, o ne būti atskirtos skirtingų institucijų. Siekiame, kad pagalbą gauti būtų paprasčiau, mažėtų biurokratijos, o žmogus ir jo artimieji galėtų daugiau dėmesio skirti tam, kas svarbiausia – sveikatai ir gyvenimo kokybei“, – sakė sveikatos apsaugos ministras L. Kukuraitis.
Susitikime su Utenos rajono savivaldybės meru M. Kaukėnu aptarti savivaldybei aktualūs sveikatos priežiūros klausimai ir bendradarbiavimo galimybės, siekiant užtikrinti kokybiškas bei gyventojams prieinamas paslaugas.
Lankydamasis Utenos rajono savivaldybės ligoninėje ministras apžiūrėjo įstaigą, susitiko su gydytojais bei skyrių vedėjais, atsakė į jų klausimus. Susitikimo metu aptarti gydymo įstaigos veiklos klausimai, medikų darbo kasdienybė ir iššūkiai, su kuriais susiduriama teikiant sveikatos priežiūros paslaugas regiono gyventojams.
Vizito metu L. Kukuraitis taip pat apsilankė Utenos rajono poliklinikoje ir Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Čia domėtasi įstaigų veikla, teikiamomis paslaugomis ir jų vaidmeniu užtikrinant gyventojų sveikatos priežiūrą.
Ministro vizitai į regionus – tai galimybė sveikatos sistemos klausimus aptarti tiesiogiai su tais, kurie kasdien organizuoja ir teikia paslaugas pacientams. Tokie susitikimai padeda geriau suprasti gydymo įstaigų ir savivaldybių poreikius, įvertinti regionų situaciją ir ieškoti sprendimų, kurie prisidėtų prie kokybiškesnių bei lengviau prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų visoje Lietuvoje.
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