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Kukuraitis toliau važinėja po Lietuvą – apžiūrėjo Utenos gydymo įstaigas

2026-10-23 17:14 / šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / Publikavo:
2026-10-23 17:14
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis lankėsi Utenoje, kur susitiko su Utenos rajono savivaldybės meru Marijumi Kaukėnu, lankėsi gydymo įstaigose ir bendravo su jų vadovais bei medikais. Tęsdamas vizitus į Lietuvos regionus, ministras siekia iš arčiau susipažinti su sveikatos priežiūros įstaigų veikla, išgirsti specialistų įžvalgas ir aptarti, kaip gerinti paslaugų prieinamumą gyventojams.

Kukuraitis toliau važinėja po Lietuvą – apžiūrėjo Utenos gydymo įstaigas (nuotr. SAM)
GALERIJA (4)

Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis lankėsi Utenoje, kur susitiko su Utenos rajono savivaldybės meru Marijumi Kaukėnu, lankėsi gydymo įstaigose ir bendravo su jų vadovais bei medikais. Tęsdamas vizitus į Lietuvos regionus, ministras siekia iš arčiau susipažinti su sveikatos priežiūros įstaigų veikla, išgirsti specialistų įžvalgas ir aptarti, kaip gerinti paslaugų prieinamumą gyventojams.

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Susitikimuose daug dėmesio skirta ilgalaikei priežiūrai – vienai iš svarbių sveikatos ir socialinės apsaugos sistemos pokyčių krypčių. Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengia Ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą, kuriuo siekiama integruoti slaugos ir socialines paslaugas, kad žmogus reikiamą pagalbą galėtų gauti paprasčiau, pagal savo individualius poreikius.

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kukuraitis toliau važinėja po Lietuvą – apžiūrėjo Utenos gydymo įstaigas

„Ilgalaikė priežiūra turi būti orientuota į žmogų ir jo poreikius. Kai žmogui reikia ir sveikatos priežiūros, ir socialinės pagalbos, šios paslaugos turi veikti išvien, o ne būti atskirtos skirtingų institucijų. Siekiame, kad pagalbą gauti būtų paprasčiau, mažėtų biurokratijos, o žmogus ir jo artimieji galėtų daugiau dėmesio skirti tam, kas svarbiausia – sveikatai ir gyvenimo kokybei“, – sakė sveikatos apsaugos ministras L. Kukuraitis.

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Susitikime su Utenos rajono savivaldybės meru M. Kaukėnu aptarti savivaldybei aktualūs sveikatos priežiūros klausimai ir bendradarbiavimo galimybės, siekiant užtikrinti kokybiškas bei gyventojams prieinamas paslaugas.

Lankydamasis Utenos rajono savivaldybės ligoninėje ministras apžiūrėjo įstaigą, susitiko su gydytojais bei skyrių vedėjais, atsakė į jų klausimus. Susitikimo metu aptarti gydymo įstaigos veiklos klausimai, medikų darbo kasdienybė ir iššūkiai, su kuriais susiduriama teikiant sveikatos priežiūros paslaugas regiono gyventojams.

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Vizito metu L. Kukuraitis taip pat apsilankė Utenos rajono poliklinikoje ir Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Čia domėtasi įstaigų veikla, teikiamomis paslaugomis ir jų vaidmeniu užtikrinant gyventojų sveikatos priežiūrą.

Ministro vizitai į regionus – tai galimybė sveikatos sistemos klausimus aptarti tiesiogiai su tais, kurie kasdien organizuoja ir teikia paslaugas pacientams. Tokie susitikimai padeda geriau suprasti gydymo įstaigų ir savivaldybių poreikius, įvertinti regionų situaciją ir ieškoti sprendimų, kurie prisidėtų prie kokybiškesnių bei lengviau prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų visoje Lietuvoje.

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