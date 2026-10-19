Kreipiasi į 18–35 metų gyventojus: šis sprendimas gali išgelbėti ne vieną gyvybę

Asociacija „Kraujas“, įgyvendinanti informacinę kampaniją apie kaulų čiulpų donorystę „Būk geras“, kviečia 18–35 metų žmones susipažinti su donoryste ir apsvarstyti galimybę registruotis.
Kai kuriems kraujo vėžiu sergantiems pacientams gydymo chemoterapija nepakanka, o kaulų čiulpų transplantacija gali būti vienintelė galimybė įveikti ligą. Jos metu pacientui persodinamos donoro kraujodaros kamieninės ląstelės, iš kurių gaminasi kraujo ląstelės. Tačiau ne kiekvienas norintis padėti žmogus gali tapti donoru konkrečiam pacientui – jų suderinamumas nustatomas specialiais tyrimais. Jei tinkamo donoro nėra šeimoje, jo ieškoma Lietuvos ir užsienio negiminingų kaulų čiulpų donorų registruose.
„Registro ateities negalime palikti atsitiktinumui. Pacientui reikia konkrečiai jam tinkamo donoro, todėl svarbu ir pakeisti dėl amžiaus išeinančius žmones, ir plėsti registrą. Jauni žmonės jame gali likti kelis dešimtmečius, tačiau vien kvietimo registruotis nepakanka – turime paaiškinti, ką reiškia būti potencialiu donoru, atsakyti į klausimus ir išsklaidyti abejones. Norime, kad žmonės suprastų savo sprendimo reikšmę: šiandien užsiregistravusio donoro pagalbos pacientui gali prireikti ir po daugelio metų“, – sakė asociacijos „Kraujas“ pirmininkė Ieva Drėgvienė.
Naujos registracijos leistų registrui augti
2026 m. rugsėjo 14 d. duomenimis, registre buvo 14 090 aktyvių 18–55 metų donorų. Analizėje skaičiuojama, kad registrą palieka asmenys, sulaukę 56 metų, o per 2027–2036 m. šią ribą pasieks 3 223 žmonės. Didesnis metinis išėjimų skaičius numatomas laikotarpio pabaigoje, todėl naujų registracijų poreikis ilgainiui augs.
Kad registras augtų, naujų donorų turi užsiregistruoti daugiau, nei iš jo išeina. 2001–2025 m. kasmet užsiregistruodavo vidutiniškai apie 584 nauji donorai. Išlaikius tokį tempą, naujos registracijos kompensuotų numatomus išėjimus dėl amžiaus, o aktyvių donorų skaičius nuo dabartinių 14 090 iki 2036 m. padidėtų iki maždaug 16 660.
Analizėje vertinta ne tik tai, kiek naujų donorų reikėtų iš registro išeinantiems žmonėms pakeisti, bet ir kokio registracijos tempo reikėtų spartesniam jo augimui. Tam pasirinktas 20 000 aktyvių donorų scenarijus iki 2031 m. pabaigos. Didesnis registras reikštų daugiau potencialių donorų, tarp kurių būtų galima ieškoti konkrečiam pacientui tinkamo žmogaus.
Šiam skaičiui pasiekti per 2027–2031 m. reikėtų pritraukti 7 224 naujus donorus – vidutiniškai apie 1 445 kasmet. Tai beveik du su puse karto daugiau nei istorinis maždaug 584 naujų donorų per metus vidurkis.
„Tokio augimo negalime tikėtis vien kviesdami žmones registruotis. Reikia juos pasiekti, paaiškinti kaulų čiulpų donorystę, atsakyti į klausimus ir baimes, o tam būtinas ne tik nuoseklus darbas, bet ir finansavimas. Šiuo metu donorystės viešinimu rūpinasi asociacija „Kraujas“, tačiau valstybės finansavimo šiai veiklai nėra, o pritraukti lėšų šiai informacinei kampanijai labai sunku. Jei norime didesnio registro ir daugiau galimybių pacientams rasti tinkamą donorą, donorystės skatinimas turi sulaukti ilgalaikio valstybės įsipareigojimo“, – sakė asociacijos „Kraujas“ pirmininkė Ieva Drėgvienė.
Jaunų žmonių sprendimas svarbus ilgam
Kuo anksčiau žmogus užsiregistruoja, tuo ilgiau potencialiai gali likti registre: užsiregistravęs 25 metų – apie 31 metus, 30 metų – apie 26 metus, o 33 metų – apie 23 metus. Todėl jaunų žmonių apsisprendimas svarbus ir pacientams, kuriems donoro ieškoma dabar, ir tiems, kuriems transplantacijos prireiks ateityje.
Užsiregistruoti potencialiu kaulų čiulpų donoru gali 18–35 metų žmogus, atitinkantis sveikatos reikalavimus. Atvykus į artimiausią registracijos vietą, reikia užpildyti sveikatos anketą, pasirašyti sutikimą būti įtrauktam į negiminingų kaulų čiulpų donorų registrą ir duoti kraujo arba seilių mėginį. Registracija užtrunka apie 10–15 minučių.
Registracija dar nereiškia, kad reikės donuoti – pagalbos gali prireikti po kelerių ar keliolikos metų, o gali ir neprireikti. Tačiau užsiregistravęs žmogus tampa potencialiu donoru, kurį galima pakviesti padėti, jei jis tiktų konkrečiam pacientui.
Daugiau informacijos apie donorystę, sveikatos reikalavimus ir artimiausią registracijos vietą rasite kampanijos „Būk geras“ svetainėje www.bukgeras.lt.
Skaičiavimai paremti 2026 m. rugsėjo 14 d. registro duomenimis. Vertinami tik išėjimai dėl amžiaus ribos; kitos išėjimo priežastys neįtrauktos. Registracijos scenarijai nėra būsimų registracijų prognozės.
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