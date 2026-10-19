Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Kreipiasi į 18–35 metų gyventojus: šis sprendimas gali išgelbėti ne vieną gyvybę

2026-10-19 15:18 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-19 15:18
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos negiminingų kaulų čiulpų donorų registre yra daugiau kaip 14 tūkst. aktyvių donorų, tačiau per 2027–2036 m. daugiau kaip 3 200 jų pasieks išėjimo iš registro amžiaus ribą. Pacientams, kuriems reikalinga kaulų čiulpų transplantacija, svarbu, kad registre nuolat atsirastų naujų žmonių.

Lietuvos negiminingų kaulų čiulpų donorų registre yra daugiau kaip 14 tūkst. aktyvių donorų, tačiau per 2027–2036 m. daugiau kaip 3 200 jų pasieks išėjimo iš registro amžiaus ribą. Pacientams, kuriems reikalinga kaulų čiulpų transplantacija, svarbu, kad registre nuolat atsirastų naujų žmonių.

REKLAMA
0

Asociacija „Kraujas“, įgyvendinanti informacinę kampaniją apie kaulų čiulpų donorystę „Būk geras“, kviečia 18–35 metų žmones susipažinti su donoryste ir apsvarstyti galimybę registruotis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kai kuriems kraujo vėžiu sergantiems pacientams gydymo chemoterapija nepakanka, o kaulų čiulpų transplantacija gali būti vienintelė galimybė įveikti ligą. Jos metu pacientui persodinamos donoro kraujodaros kamieninės ląstelės, iš kurių gaminasi kraujo ląstelės. Tačiau ne kiekvienas norintis padėti žmogus gali tapti donoru konkrečiam pacientui – jų suderinamumas nustatomas specialiais tyrimais. Jei tinkamo donoro nėra šeimoje, jo ieškoma Lietuvos ir užsienio negiminingų kaulų čiulpų donorų registruose.

REKLAMA
REKLAMA

(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Poliklinika

„Registro ateities negalime palikti atsitiktinumui. Pacientui reikia konkrečiai jam tinkamo donoro, todėl svarbu ir pakeisti dėl amžiaus išeinančius žmones, ir plėsti registrą. Jauni žmonės jame gali likti kelis dešimtmečius, tačiau vien kvietimo registruotis nepakanka – turime paaiškinti, ką reiškia būti potencialiu donoru, atsakyti į klausimus ir išsklaidyti abejones. Norime, kad žmonės suprastų savo sprendimo reikšmę: šiandien užsiregistravusio donoro pagalbos pacientui gali prireikti ir po daugelio metų“, – sakė asociacijos „Kraujas“ pirmininkė Ieva Drėgvienė.

REKLAMA

Naujos registracijos leistų registrui augti

2026 m. rugsėjo 14 d. duomenimis, registre buvo 14 090 aktyvių 18–55 metų donorų. Analizėje skaičiuojama, kad registrą palieka asmenys, sulaukę 56 metų, o per 2027–2036 m. šią ribą pasieks 3 223 žmonės. Didesnis metinis išėjimų skaičius numatomas laikotarpio pabaigoje, todėl naujų registracijų poreikis ilgainiui augs.

REKLAMA
REKLAMA

Kad registras augtų, naujų donorų turi užsiregistruoti daugiau, nei iš jo išeina. 2001–2025 m. kasmet užsiregistruodavo vidutiniškai apie 584 nauji donorai. Išlaikius tokį tempą, naujos registracijos kompensuotų numatomus išėjimus dėl amžiaus, o aktyvių donorų skaičius nuo dabartinių 14 090 iki 2036 m. padidėtų iki maždaug 16 660.

Analizėje vertinta ne tik tai, kiek naujų donorų reikėtų iš registro išeinantiems žmonėms pakeisti, bet ir kokio registracijos tempo reikėtų spartesniam jo augimui. Tam pasirinktas 20 000 aktyvių donorų scenarijus iki 2031 m. pabaigos. Didesnis registras reikštų daugiau potencialių donorų, tarp kurių būtų galima ieškoti konkrečiam pacientui tinkamo žmogaus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šiam skaičiui pasiekti per 2027–2031 m. reikėtų pritraukti 7 224 naujus donorus – vidutiniškai apie 1 445 kasmet. Tai beveik du su puse karto daugiau nei istorinis maždaug 584 naujų donorų per metus vidurkis.

„Tokio augimo negalime tikėtis vien kviesdami žmones registruotis. Reikia juos pasiekti, paaiškinti kaulų čiulpų donorystę, atsakyti į klausimus ir baimes, o tam būtinas ne tik nuoseklus darbas, bet ir finansavimas. Šiuo metu donorystės viešinimu rūpinasi asociacija „Kraujas“, tačiau valstybės finansavimo šiai veiklai nėra, o pritraukti lėšų šiai informacinei kampanijai labai sunku. Jei norime didesnio registro ir daugiau galimybių pacientams rasti tinkamą donorą, donorystės skatinimas turi sulaukti ilgalaikio valstybės įsipareigojimo“, – sakė asociacijos „Kraujas“ pirmininkė Ieva Drėgvienė.

REKLAMA

Jaunų žmonių sprendimas svarbus ilgam

Kuo anksčiau žmogus užsiregistruoja, tuo ilgiau potencialiai gali likti registre: užsiregistravęs 25 metų – apie 31 metus, 30 metų – apie 26 metus, o 33 metų – apie 23 metus. Todėl jaunų žmonių apsisprendimas svarbus ir pacientams, kuriems donoro ieškoma dabar, ir tiems, kuriems transplantacijos prireiks ateityje.

Užsiregistruoti potencialiu kaulų čiulpų donoru gali 18–35 metų žmogus, atitinkantis sveikatos reikalavimus. Atvykus į artimiausią registracijos vietą, reikia užpildyti sveikatos anketą, pasirašyti sutikimą būti įtrauktam į negiminingų kaulų čiulpų donorų registrą ir duoti kraujo arba seilių mėginį. Registracija užtrunka apie 10–15 minučių.

REKLAMA

Registracija dar nereiškia, kad reikės donuoti – pagalbos gali prireikti po kelerių ar keliolikos metų, o gali ir neprireikti. Tačiau užsiregistravęs žmogus tampa potencialiu donoru, kurį galima pakviesti padėti, jei jis tiktų konkrečiam pacientui.

Daugiau informacijos apie donorystę, sveikatos reikalavimus ir artimiausią registracijos vietą rasite kampanijos „Būk geras“ svetainėje www.bukgeras.lt.

Skaičiavimai paremti 2026 m. rugsėjo 14 d. registro duomenimis. Vertinami tik išėjimai dėl amžiaus ribos; kitos išėjimo priežastys neįtrauktos. Registracijos scenarijai nėra būsimų registracijų prognozės.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų