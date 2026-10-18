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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Didėja jaunų kaulų čiulpų donorų poreikis Lietuvoje

2026-10-18 13:52 / šaltinis: ELTA
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2026-10-18 13:52
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Lietuvoje matomas didesnis jaunų kaulų čiulpų donorų poreikis, pranešė asociacija „Kraujas“.

Donorystė
GALERIJA (7)

Lietuvoje matomas didesnis jaunų kaulų čiulpų donorų poreikis, pranešė asociacija „Kraujas“.

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Kaip teigiama šios organizacijos pranešime spaudai, Lietuvos negiminingų kaulų čiulpų donorų registre yra daugiau kaip 14 tūkst. aktyvių donorų, tačiau per 2027–2036 m. daugiau kaip 3,2 tūkst. jų pasieks išėjimo iš registro amžiaus ribą. 

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„Pacientams, kuriems reikalinga kaulų čiulpų transplantacija, svarbu, kad registre nuolat atsirastų naujų žmonių“, – akcentavo asociacija „Kraujas“.

(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Medikai, ligoninė, poliklinika, gydytojai

Kviečia apsvarstyti galimybę tapti donorais

Organizacija įgyvendina informacinę kampaniją apie kaulų čiulpų donorystę „Būk geras“ ir kviečia 18–35 metų žmones susipažinti su donoryste ir apsvarstyti galimybę tapti kaulų čiulpų donorais.

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„Lietuvos negiminingų kaulų čiulpų donorų registro ateities negalime palikti atsitiktinumui. Pacientui reikia konkrečiai jam tinkamo donoro, todėl svarbu ir pakeisti dėl amžiaus išeinančius žmones, ir plėsti registrą. Jauni žmonės jame gali likti kelis dešimtmečius, tačiau vien kvietimo registruotis nepakanka – turime paaiškinti, ką reiškia būti potencialiu donoru, atsakyti į klausimus ir išsklaidyti abejones. 

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Norime, kad žmonės suprastų savo sprendimo reikšmę: šiandien užsiregistravusio donoro pagalbos pacientui gali prireikti ir po daugelio metų“, – asociacijos „Kraujas“ pranešime cituojama organizacijos pirmininkė Ieva Drėgvienė.

2026 m. rugsėjo 14 d. duomenimis, Lietuvos negiminingų kaulų čiulpų donorų registre buvo 14 090 aktyvių 18–55 metų donorų. Analizėje skaičiuojama, kad registrą palieka asmenys, sulaukę 56 metų, o per 2027–2036 m. šią ribą pasieks 3 223 žmonės. Didesnis metinis išėjimų skaičius numatomas laikotarpio pabaigoje, todėl naujų registracijų poreikis ilgainiui augs.

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Atlikta analizė parodė, jog tam, kad registras augtų, naujų donorų turi užsiregistruoti daugiau, nei iš jo išeina. 2001–2025 m. kasmet užsiregistruodavo vidutiniškai apie 584 nauji donorai. Anot asociacijos „Kraujas“, išlaikius tokį tempą, naujos registracijos kompensuotų numatomus išėjimus dėl amžiaus, o aktyvių donorų skaičius nuo dabartinių 14 090 iki 2036 m. padidėtų iki maždaug 16 660.

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Analizėje vertinta ne tik tai, kiek naujų donorų reikėtų iš registro išeinantiems žmonėms pakeisti, bet ir kokio registracijos tempo reikėtų spartesniam jo augimui. Tam pasirinktas 20 tūkst. aktyvių donorų scenarijus iki 2031 m. pabaigos. Didesnis registras reikštų daugiau potencialių donorų, tarp kurių būtų galima ieškoti konkrečiam pacientui tinkamo žmogaus.

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Šiam skaičiui pasiekti per 2027–2031 m. reikėtų pritraukti 7 224 naujus donorus – vidutiniškai apie 1 445 kasmet. Tai beveik du su puse karto daugiau nei istorinis maždaug 584 naujų donorų per metus vidurkis.

Užsiregistruoti potencialiu kaulų čiulpų donoru gali 18–35 metų žmogus, atitinkantis sveikatos reikalavimus. Atvykus į artimiausią registracijos vietą, reikia užpildyti sveikatos anketą, pasirašyti sutikimą būti įtrauktam į negiminingų kaulų čiulpų donorų registrą ir duoti kraujo arba seilių mėginį. 

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