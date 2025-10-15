Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kraupūs vaizdai Kelmės rajone: automobilis palindo po vilkiku, viduje liko prispausta moteris

2025-10-15 10:18 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-15 10:18

Antradienį Kelmės Priešgaisrinės Gelbėjimo Tarnybos ugniagesiai kartu su kolegomis iš Šiaulių ir Kuršėnų dalyvavo sudėtingame eismo įvykyje.

Gelbėjimo operacija Kelmės rajone (Kelmės PGT nuot.)

Antradienį Kelmės Priešgaisrinės Gelbėjimo Tarnybos ugniagesiai kartu su kolegomis iš Šiaulių ir Kuršėnų dalyvavo sudėtingame eismo įvykyje.

7

Kaip pranešama, Šaukėnų seniūnije, Gabriejolės viensėdyje, lengvasis automobilis „Nissan“ palindo po krovininiu automobiliu.

Lengvojo automobilio viduje liko prispausta moteris.

Operacijoje dalyvavo ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojai, policijos pareigūnai bei kitų organizacijų darbuotojai.

„Bendrų pastangų dėka, moteris buvo išlaisvinta ir perduota greitosios medicinos pagalbos darbuotojams“, – rašo Kelmės PGT.

Aplinkybės tiriamos.

Mama
Mama
2025-10-15 10:34
Dieve koks protas lėkti kad tokia avariją sukelti
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
