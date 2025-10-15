Kraupūs vaizdai Kelmės rajone: automobilis palindo po vilkiku, viduje liko prispausta moteris

Kaip pranešama, Šaukėnų seniūnije, Gabriejolės viensėdyje, lengvasis automobilis „Nissan“ palindo po krovininiu automobiliu.
Lengvojo automobilio viduje liko prispausta moteris.
Operacijoje dalyvavo ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojai, policijos pareigūnai bei kitų organizacijų darbuotojai.
„Bendrų pastangų dėka, moteris buvo išlaisvinta ir perduota greitosios medicinos pagalbos darbuotojams“, – rašo Kelmės PGT.
Aplinkybės tiriamos.
