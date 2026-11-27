Policijos departamento duomenimis, apie 9.30 val. Šiauliuose, Sodo gatvėje, įmonės teritorijoje, konteineryje, vyrui (gim. 1991 m.) krautuvu iškraunant šakinio krautuvo metalinį stiebą, pastarasis virto ir mirtinai sužalojo vyrą (gim. 2002 m.).
Šiauliuose krautuvu traukiant metalinį stiebą, pastarasis virto ir mirtinai sužalojo vyrą
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo.
Taip pat atliekamas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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