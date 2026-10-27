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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Konstitucinis Teismas atvers Jehovos liudytojų bylą

2026-10-27 06:42 / šaltinis: BNS
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2026-10-27 06:42
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Konstitucinis Teismas (KT) antradienį pradės nagrinėti Lietuvos Jehovos liudytojų religinės bendrijos skundą dėl atsisakymo jai suteikti valstybės pripažinimą.

Konstitucinis teismas (nuotr. Fotodiena.lt)

Konstitucinis Teismas (KT) antradienį pradės nagrinėti Lietuvos Jehovos liudytojų religinės bendrijos skundą dėl atsisakymo jai suteikti valstybės pripažinimą.

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Skundas bus nagrinėjamas žodinio proceso tvarka. Į posėdį pakviesti Lietuvos Jehovos liudytojų religinės bendrijos, Seimo atstovai, taip pat specialistai iš Vytauto Didžiojo universiteto ir Teisingumo ministerijos, pranešė KT.

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Lietuvos Jehovos liudytojų religinė bendrija KT pateikė individualų konstitucinį skundą, kuriame prašo ištirti, ar Seimo sprendimas nesuteikti jai valstybės pripažinimo neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintoms minties, tikėjimo, sąžinės laisvėms, laisvei reikšti įsitikinimus.

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2024 metų birželio 6 dieną Seimas priėmė nutarimą, kuriuo atsisakė suteikti valstybės pripažinimą minėtai religinei bendrijai, nes ši neatitinka Konstitucijos ir įstatymo reikalavimo, kad jos mokymas ir apeigos neprieštarautų įstatymams bei dorai.

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Seimo nutarime teigiama, kad Jehovos liudytojų religinis mokymas dėl kraujo perpylimo draudimo nesuderinamas su Konstitucijoje įtvirtinta žmogaus teise į gyvybę, laiduojama žmonių sveikatos apsauga, ypač pabrėžiant vaiko gyvybės ir sveikatos vertybes.

Dokumente taip pat nurodoma, kad Jehovos liudytojų religinis mokymas, draudžiantis valstybės gynimą ginklu ar prisidėjimą prie valstybės gynimo neginkluotu būdu, įskaitant karo ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, skatina nesilaikyti Konstitucijos ir iš jos kylančių reikalavimų ginti valstybę nuo užsienio ginkluoto užpuolimo.

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Lietuvos Jehovos liudytojų religinės bendrijos teigimu, Seimas neturėjo teisės selektyviai vertinti teisės aktų reikalavimų ir dėl religinių mokymų, kiek jie susiję su kraujo perpylimo draudimu ir atsisakymu atlikti karo tarnybą, atitikties Konstitucijai spręsti vien pagal Seimo narių įsitikinimus.

Skunde nurodoma, kad Seimo nutarimas prieštarauja 2026 metų sausio 1 dieną įsigaliojusios redakcijos Karo prievolės ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos įstatymui, pagal kurį dėl religinių įsitikinimų galima atlikti alternatyviąją civilinio pobūdžio tarnybą. Pareiškėja atkreipia dėmesį, kad jokie jos religiniai mokymai nedraudžia atlikti alternatyvios civilinės tarnybos.

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Jehovos liudytojų religinė bendrija įsitikinusi, kad atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus, o Teisingumo ministerijos išvados, kuriomis remiantis Seimas priėmė sprendimą, apie jos veiklą neatitinka tikrovės.

Bendrija į KT kreipėsi po to, kai Regionų administracinis teismas ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nepriėmė nagrinėti jos skundo dėl Seimo nutarimo panaikinimo.

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Pagal Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą, netradicinės religinės bendrijos gali būti „valstybės pripažintos kaip Lietuvos istorinio, dvasinio ir socialinio palikimo dalis, jeigu jos turi tvirtą ir ilgalaikę atramą visuomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymams ir dorai“. Valstybės pripažinimas reiškia, kad valstybė palaiko religinių bendrijų dvasinį, kultūrinį ir socialinį palikimą.

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Jehovos liudytojų bendruomenė 2017 metais pateikė Seimui prašymą suteikti jai pripažintos religijos statusą.

Jehovos liudytojai dabartinėje Lietuvos teritorijoje veiklą pradėjo 1912 metais Klaipėdos krašte.

Gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, 2021 metais šios religijos išpažinėjais save įvardijo 2118 asmenų, arba 0,075 proc. Lietuvos gyventojų.

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