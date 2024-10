Konkurse norinčiai dalyvauti įmonei „laidojant“ lietuvių kalbą, VU kaltina spaudimu

„Kvestionuojami yra motyvai, nes manome, kad („Lingua Intellegens“ – BNS) protestas yra ne žodžio laisvės ar kritikos išraiška, kas yra normalu, o tiesiog vienos suinteresuotos įmonės komunikacijos kampanijos, spaudimo VU dalis“, – BNS penktadienį sakė VU kancleris Raimundas Balčiūnaitis.

„Lingua Intellegens“ siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į gimtosios kalbos svarbą penktadienį surengė meninį performansą, kuriame inscenizuojama lietuvių kalbos laidojimo ceremonija.

Sistemą „Identific“ (buvusi „Oxsico“) sukūrusios „Lingua Intellegens“ vadovas Nazimas Tchagapsovas teigia tik norintis atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos būtinumą tokioje įrangoje.

„(Konkurse – BNS) buvo eilė sąlygų sudarytų ydingų, bet šiandien atkreipiame dėmesį į vieną esminį faktą – lietuvių kalba ir jos būtinumas tokio lygio įrangoje“, – anksčiau penktadienį BNS sakė N. Tchagapsovas.

„Atkreipiame dėmesį, kad konkurso sąlygose lietuvių kalba nėra paminėta kaip būtinumas – viskas nukreipta į anglų kalbą ir yra neigiamas tas faktas, kad virš 90 proc. darbų Lietuvos studentai priduoda būtent lietuviškai“, – teigė N. Tchagapsovas.

Jis tikino, kad įmonės interesas šiuo atveju sutampa su viešuoju: „Tas sutapimas neturi mums trukdyti išsakyti savo nuomonę.“

Anot „Lingua Intellegens“, konkurso sąlygose lietuvių kalba yra neprivaloma, todėl nebūtų galima aptikti dirbtinio intelekto (DI) panaudojimo atvejų lietuviškuose darbuose.

N. Tchagapsovo teigimu, dėl to bendrovė kreipėsi į VU, tačiau universitetas šį punktą griežtai atsisakė keisti. Be to, ji oficialiu laišku kreipėsi į politikus ir tikisi, kad jie atkreips dėmesį į problemą.

VU kancleris R. Balčiūnaitis tikino, kad DI atpažinimas rašto darbuose – tik galima papildoma funkcija, o pats DI dar vystomas. Be to, anot jo, šiuo metu vyksta rinkos konsultacija, galutinių konkurso sąlygų dar nėra.

„(DI atpažinimas – BSN)čia yra galimas papildomas funkcionalumas. Pagrindinis pirkimo objektas tai yra būtent antiplagijavimo sistema“, – komentavo R. Balčiūnaitis.

Kanclerio teigimu, netikslu sakyti, kad su būsima sistema nebūtų galima tikrinti lietuvių kalbos. Sutapties sistema veiks nepriklausomai nuo to, ar tekstas parašytas lietuvių, ar anglų kalba.

VU prieš mėnesį pranešė, jog planuoja skelbti 1 mln. eurų vertės konkursą sistemai, skirtai rašto darbuose aptikti plagiatą, sukurti. Sistema būtų skirta visiems Lietuvos universitetams ir kolegijoms.