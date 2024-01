Klaipėdos valdžiai keičiant kultūros politiką Kairys išklausys kultūros bendruomenę

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje jis susitiks su miesto kultūros ir meno sektoriaus atstovais: nevyriausybinių organizacijų atstovais, kultūros įstaigų vadovais, kūrybinių sąjungų atstovais, BNS informavo ministerija.

„Susitikimo metu siekiama išklausyti Klaipėdos kultūros ir meno bendruomenę, įsigilinti į bendruomenei kylančio nerimo dėl kultūros srities, nebe pirmą kartą pasiekiančio ir Kultūros ministeriją, priežastis, taip pat aptarti kultūros politikos pokyčius“, – BNS sakė ministro patarėja Viktorija Vitkauskaitė.

Klaipėdos savivaldybėje pastaraisiais metais taikytas trimetis strateginio finansavimo modelis. Pagal jį festivaliai ir kultūros kolektyvai galėdavo gauti savivaldybės dalinį finansavimą trejiems metams. Pernai išrinkta naujoji valdžia nusprendė, kad finansavimas bus skiriamas metams.

REKLAMA

REKLAMA

Klaipėdos miesto vicemerė Lina Šukytė-Korsakė BNS teigė, kad pokyčiais siekiama daugiau skaidrumo, tačiau tokie sprendimai papiktino kultūros bendruomenę.

REKLAMA

Klaipėdos kultūros atstovai dar rudenį piktinosi, kad uostamiesčio valdžia naikina daug metų veikusią kultūros ir meno tarybą, kuri prisidėdavo prie kultūros strategijos mieste, kūrė vizijas. Anot jų, taip paneigiami bendruomenės resursai ir sukaupta patirtis, griaunamas pasitikėjimas tarp kultūros bendruomenės ir valdžios.

Be to, paaiškėjo, kad be finansavimo lieka ne vienas projektas, festivalis.