Klaipėdos universiteto ligoninės Patologijos centre rasti pažeidimai: ligoninė teigia juos pašalinusi

Ligoninė teigia, kad visi pažeidimai ištaisyti.
Pranešama, kad Akreditavimo tarnyba liepos pabaigoje gavo Klaipėdos krašto bendruomenių asociacijos kreipimąsi raštu dėl Patologijos centre galimai vykstančių sisteminių pažeidimų.
Asociacijos duomenimis, morge dažnai išsijungiantys palaikų laikymo šaldytuvai neturi perspėjimo sistemos.
Anuot visuomenininkų, kūnai laikomi ir paprastuose buitiniuose šaldytuvuose, viršijančiuose norminę temperatūrą, ilgiau nei keturias paras, šaldiklis, skirtas vienam kūnui, naudojamas medicininėms atliekoms.
Pasak asociacijos, trūksta atsarginių dalių, tyrimai „atliekami improvizuotai, didinant klaidingos diagnozės riziką“, nevėdinamos patalpos, vasarą temperatūra pakyla iki 30 laipsnių karščio, o tai gali paveikti biologinių mėginių kokybę ir patikimumą.
Neplaninį patikrinimą atlikusi Akreditavimo tarnyba nustatė neatitikimų dėl įstaigos pateiktuose dokumentuose fiksuotų žmogaus palaikų laikymo sąlygų, kurios neatitinka teisės aktuose numatytų reikalavimų.
Kiek ir kokių pažeidimų rasta, Akreditavimo tarnyba viešai neskelbia.
„Vakarų ekspresui“ atsiųstame KUL komentare teigiama, kad minimi gedimai pašalinti per parą. Ligoninė taip pat teigia, kad morge palaikai nėra laikomi aukštesnėje nei 5 laipsnių temperatūroje ilgiau nei keturias paras.
Ligoninė patikino, kad po patikrinimo Patologijos centras nėra uždaromas.