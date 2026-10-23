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Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus apsisprendė, ar sieks antros kadencijos

2026-10-23 10:39 / šaltinis: ELTA
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2026-10-23 10:39
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Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus apsisprendė dalyvauti kitąmet vyksiančiuose savivaldos rinkimuose – politikas sieks perrinkimo. 

Arvydas Vaitkus (nuotr. Organizatorių)

Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus apsisprendė dalyvauti kitąmet vyksiančiuose savivaldos rinkimuose – politikas sieks perrinkimo. 

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Apie tai penktadienį jis pranešė savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. 

„Apsisprendžiau artėjančiuose savivaldos rinkimuose kandidatuoti į Klaipėdos miesto merus. Per šią kadenciją Klaipėdoje pradėta daug darbų, dalis ilgai stovėjusių klausimų pajudėjo, dalis sprendimų jau tapo matomi mieste, o dalis dar yra įgyvendinami. Pradėtus darbus reikia ne palikti pusiaukelėje, o užbaigti“, – skelbė jis. 

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A. Vaitkus teigia toliau sieksiantis spręsti miesto infrastruktūros klausimus, daugiau dėmesio skirti tam, „kas tiesiogiai lemia gyvenimo kokybę, ekonomines galimybes, švietimą, kultūrą, miesto gyvybingumą ir Klaipėdos gebėjimą išlaikyti žmones“.

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„Nesu linkęs žadėti to, ko negalima padaryti. Todėl ir toliau apie darbus noriu kalbėti konkrečiai: kas jau padaryta, kas vyksta, ką reikia užbaigti ir kokio rezultato galime tikėtis. Sprendimą kandidatuoti dar vienai kadencijai priėmiau todėl, kad matau pradėtų darbų tęsinį ir jaučiu atsakomybę už jų rezultatą“, – teigė A. Vaitkus.

A. Vaitkus 2023 m. vykusiuose rinkimuose laimėjo antrajame ture. Į šį postą politikas buvo išrinktas su komitetu „Ištikimi Klaipėdai“. 

ELTA primena, kad savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2027 metų kovo 7 dieną.

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