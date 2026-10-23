Klaipėdoje aikštelėje apgadinti devyni automobiliai

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 9.29 val. gautas pareiškimas, kad Šilutės plente, automobilių stovėjimo aikštelėje, yra išdaužtas automobilio „Audi 80“ langas ir pavogta magnetola, apgadinti dar aštuoni automobiliai.
Žala tikslinama. Įvykio aplinkybės aiškinamos.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
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