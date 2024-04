Klaipėdos darbo inspekcijos vadovui Ročiui – daugiau nei 10 tūkst. eurų prokuratūros ieškinys „čekiukų“ byloje

Plungės apylinkės teismas antradienį gavo civilinį ieškinį dėl daugiau nei 10 tūkst. 156 eurų priteisimo iš šio Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario.

Prokurorų duomenimis, minėtas asmuo 2019-2023 metų savivaldybės tarybos kadencijoje turėjo teisę gauti kompensaciją už išlaidas, susijusias su tarybos nario veikla, tačiau pateikė duomenis ir gavo kompensaciją už išlaidas, kurių realiai nepatyrė.

Prokuratūros duomenimis, V. Ročys, ieškinyje vertinamu laikotarpiu dirbęs Valstybinėje darbo inspekcijoje, nepagrįstai praturtėjo – teikė savivaldybės administracijai sąskaitas už jam nuosavybės teise nepriklausančių automobilių ,,Ford Focus“ ir ,,Mercedes-Benz“ remontą. Šių transporto priemonių remontas, anot prokuratūros, negali būti siejamas su tarybos nario patirtomis išlaidomis, todėl Plungės apylinkės teismo prašoma priteisti 521 eurą iš šią sumą gavusio V. Ročio.

Per tyrimą taip pat nustatyta, kad tarybos narys teikė Kretingos rajono savivaldybės administracijai kvitus, prašydamas kompensuoti jam išlaidas už degalus. Skirtingų rūšių degalai buvo perkami keliskart per dieną, dvi dienas iš eilės, mėnesio pabaigoje itin dideliais kiekiais. Vien per karantiną, esant apribotam judėjimui, minėtas asmuo dėl su tarybos nario veikla susijusios veiklos nurodė patyręs daugiau nei 2 tūkst. eurų išlaidų degalams.

Išanalizavusi V. Ročio pateiktus, išlaidas degalams patvirtinančius dokumentus, tarybos nario naudojamo automobilio ,,Volkswagen Touran“ transporto priemonės ridą bei kitus duomenis, prokuratūra konstatavo, kad minėtam asmeniui nepagrįstai išmokėti daugiau nei 9 tūkst. 616 eurų. Kaip nepagrįstai V. Ročiui kompensuotas išlaidas prokuratūra taip pat pripažino 18 eurų mokėjimus telefonu.

Kaip pranešė teismas, iš viso iš V. Ročio prašoma priteisti daugiau nei 10 tūkst. 156 eurų Kretingos rajono savivaldybės administracijos naudai. Taip pat prašoma priteisti iš minėto asmens 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo) bei bylinėjimosi išlaidas.

Civilinė byla bus nagrinėjama Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmuose.

Valstybinės darbo inspekcijos atstovė Jolanta Bielskienė Eltai sakė, kad V. Ročys pareigas eina toliau.

„Yra nekaltumo prezumpcija, teismo sprendimo dar nėra, yra tik prokuratūros kreipimasis į teismą. Ar mes darysim vidinį tarnybinį patikrinimą, dar negaliu pasakyti“, – Eltai teigė J. Bielskienė.

Tai jau septintas nagrinėti teismui perduotas prokurorų civilinis ieškinys dėl 2019-2023 m. šio rajono savivaldybės tarybos narių panaudotų lėšų.

Iš buvusios Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojos, dabartinės Kretingos rajono savivaldybės tarybos narės Vitalijos Valančiutės prokuratūra siekia išieškoti daugiau nei 9 tūkst. 296 eurus.

Klaipėdos apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai kiek anksčiau pateikė tris civilinius ieškinius, kuriais prašoma Kretingos rajono savivaldybei priteisti daugiau nei 30 tūkst. eurų iš buvusių šios savivaldybės tarybos narių Stepono Baltuonio, Juozo Mažeikos, Romualdo Jablonskio.

Kovo pabaigoje Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai kreipėsi į teismą su dviem civiliniais ieškiniais dėl bendrai daugiau nei 22 tūkst. eurų, kaip nepagrįstai išmokėtų buvusiems Kretingos rajono savivaldybės tarybos nariams Raimundui Puškoriui ir Mariui Meškauskui.

Minėtose bylose teismas sprendimų nėra priėmęs.

Balandžio 9 dieną Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai patvirtino pareiškėjų Klaipėdos apygardos prokuratūros ir Kretingos mero Antano Kalniaus sudarytą taikos sutartį. Šis sprendimas priimtas po to, kai politikas savivaldybei grąžino 7,5 tūkst. eurų, kuriuos anksčiau gavo kaip kompensaciją už neva patirtas išlaidas, einant tarybos nario pareigas.

ELTA primena, kad pavasarį visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.