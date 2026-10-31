Kilus konfliktui Kaune girtas vyras peiliu sužalojo dar girtesnę moterį

Pranešama, kad penktadienį apie 14 val. M. Jankaus gatvėje namuose, konflikto metu, neblaivus (2,65 prom.) vyras, gimęs 1985 m., peiliu sužalojo neblaivią (3,08 prom.) moterį, gimusią 1971 m.
Medikai moteriai vietoje suteikė pagalbą, tačiau ji atsisakė vykti į gydymo įstaigą.
Įtariamasis buvo uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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