TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ketvirtadienį renkasi koalicinė taryba: aptars biudžeto klausimus

2025-10-09 10:38 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 10:38

Ketvirtadienį į posėdį renkasi koalicinė taryba, kuri ketina aptarti biudžeto klausimus, sako socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė.

Socialdemokratai valdančiąją daugumą formuoti kviečia „aušriečius“ ir „valstiečius“ (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Ketvirtadienį į posėdį renkasi koalicinė taryba, kuri ketina aptarti biudžeto klausimus, sako socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė.

„Aptariami bus išimtinai biudžeto klausimai“, – Eltai teigė politikė.

Paklausta, ar ketinama posėdžio metu aptarti įtampas keliančias diskusijas dėl Kultūros ministerijos ir tolimesnės valdančiosios koalicijos sudėties, politikė teigė, jog viskas priklausys nuo situacijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu išsirutuliuos, tai išsirutuliuos. Tikslas yra šitas (biudžetas – ELTA), nes buvome suplanavę dar pirmadienį, kad šiandien susitinkame dėl biudžeto“, – sakė O. Leiputė.

ELTA primena, kad kultūros bendruomenei nerimstant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neatmeta, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį. Anot jo, po truputį pradeda aiškėti, kad pagrindinė problema yra vienas iš koalicijos partnerių.

Kaip skelbta, socialdemokratams perleidus Kultūros ministeriją į „Nemuno aušros“ rankas, tokiu sprendimu pasipiktinusi kultūros bendruomenė surengė protestą bei įspėjamąjį streiką – aktyvistai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų atriboti nuo Kultūros ministerijos. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.

