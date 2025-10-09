Ketvirtadienį renkasi koalicinė taryba: aptars biudžeto klausimus

„Aptariami bus išimtinai biudžeto klausimai“, – Eltai teigė politikė.
Paklausta, ar ketinama posėdžio metu aptarti įtampas keliančias diskusijas dėl Kultūros ministerijos ir tolimesnės valdančiosios koalicijos sudėties, politikė teigė, jog viskas priklausys nuo situacijos.
„Jeigu išsirutuliuos, tai išsirutuliuos. Tikslas yra šitas (biudžetas – ELTA), nes buvome suplanavę dar pirmadienį, kad šiandien susitinkame dėl biudžeto“, – sakė O. Leiputė.
ELTA primena, kad kultūros bendruomenei nerimstant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius neatmeta, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį. Anot jo, po truputį pradeda aiškėti, kad pagrindinė problema yra vienas iš koalicijos partnerių.
Kaip skelbta, socialdemokratams perleidus Kultūros ministeriją į „Nemuno aušros“ rankas, tokiu sprendimu pasipiktinusi kultūros bendruomenė surengė protestą bei įspėjamąjį streiką – aktyvistai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų atriboti nuo Kultūros ministerijos. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.
