Kęstutis pasipiktinęs: 20 metų vyro naudojama priekaba tik dabar užkliuvo techninei apžiūrai

Nors priekaba, kaip jis sako, techniškai tvarkinga. Visa esmė pasirodo ne priekaboje, o popieriuose, kurie netvarkingais tapo esą dėl „Regitros“ kaltės, o techninę apžiūrą atliekantį įmonė atsibudo ir kodų neatitikimus pamatė tik dabar.
Alytiškis Kęstutis rodo prieš pusmetį pirktą priekabą. Bet naujas pirkinys, kaip jis guodžiasi jau spėjo apkarsti.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Mes pirkome, kad galėtumėme vežioti motociklą, bet dabar atsitiko tas, kad nebegalime niekur važiuoti“, – pasakojo priekabos savininkas Kęstutis Grudzinskas.
O negali važiuoti, nes daugiau nei 20 metų senumo priekabos staiga ėmė nepraleisti techninė apžiūra. Ir ne dėl to, kad yra techniškai netvarkinga, kaip sako naujasis savininkas, o dėl to, kad staiga techninę apžiūrą atliekantys kontrolieriai apsižiūrėjo, kad priekabos dokumentai neatitinka tikrovės.
„Ši transporto priemonė jau 21 metus įregistruota. Kad būtų buvusi neregistruota tada suprasčiau, kad būtų paties kaltė – kažkur kažko nesupratau, kai ji buvo registruota ir praėjo visus reikalavimus. Visą laiką atitiko, o dabar nebeatitinka, iškilo klausimas, kur čia problema“, – aiškino priekabos savininkas.
Problema – transporto priemonės koduose. Kai prieš 21-erius metus senasis savininkas ją įregistravo, galiojo vienas kodas DCA, reiškiantis, kad tai paprasta centrinės ašies bortinė priekaba vežioti viskam. Bet prabėgus vos 8 metams, 2009-ais atsirado dar vienas kodas, reiškiantis, kad šia priekaba galima vežti motociklus, ir dokumentuose ji turi būti paženklinta dar ir DCN kodu.
Bet apie pakeitimus savininkui niekas nepranešė ir jis sau ramiai važinėjo toliau. Ir ne tik važinėjo, bet ir transporto priemonė, kurios dokumentuose buvo vienas kodas, o ne du, niekada neužkliūdavo techninės apžiūros kontrolieriams. Tad jokių įtarimų priekabą iš seno savininko sugalvojusiam nusipirkti Kęstučiui – nekilo. Dabar gi, išgirdęs, kad dokumentai netvarkingi vyras neslepia nusivylimo.
„Kad vogta ar kažkas, net nekilo mintis. Ji praeidavo techninę apžiūrą, iki to viskas buvo gerai. Nebent toks variantas, kad buvo įmonių ir darbuotojų klastojami dokumentai, ir todėl buvo praleidžiama, nekreipiama dėmesio į trūkumus“, – tikino K. Grudzinskas.
„Regitra“ kaltina priekabos savininką
„Regitra“ paaiškina, esą transporto priemonės savininkas pats kaltas, kad nesužiūrėjo, jog atsirado naujas priekabos kodavimas.
„Jeigu žmogus ar nei vienas prieš tai buvęs savininkas nesikreipė į „Regitrą“ ir nepaprašė to kodo pakeisti, ir nepateikė tam dokumentų, tai mes savavališkai to ir negalėjome padaryti“, – aiškino įmonės atstovė Eglė Bačionytė.
Ir dabar vienintelis kelias naujam savininkui, kaip aiškina bendrovė, priekabos techninė ekspertizė. Tik štai Kęstutis žiūri principingai, jeigu biurokratai padarė klaidą, lai ją taiso patys. Ir, akivaizdu, klaida kažkur padaryta, kaip priduria vyras, nes kaip 16 metų be naujo kodo važinėjusi priekaba galėjo praeiti techninę, o staiga dabar dokumentai tapo neatitinkantys realybės? Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos atstovas svarsto kas galėjo nutikti.
„Vienam kontrolieriui priekaba nekėlė jokių abejonių, kitam užkliuvo tai, kad ji neatitinka faktinės paskirties ir funkcijos užkodavimui informacinėje sistemoje. Galbūt principingumo rodymas ir skrupulingas teisės akto raidės laikymasis. Dievai žino, ar visada sulaukia tokio, kokio tikėtumės. Šiuo atveju, faktas, kad užsisuko nesusipratimas, nes kažkas buvo nepakankamai atidus ir nepaaiškino, ką reikia daryti“, – tikino „Transekstos“ atstovas Renaldas Gabartas.
Ateityje, kaip aiškina pastarosios įmonės atstovas, dėl kilusių tokių ar panašių ginčų Techninės apžiūros įmonėje, žmogus turėtų kreiptis į tos įmonės vadovą. Jeigu ir čia rūpimo atsakymo negaus, teisybės vairuotojas dar gali ieškoti Transporto saugos administracijoje. Bet jau dabar priekabos savininkui nebelieka jau nieko kito, tik atlikti priekabos ekspertizę. O ją atlikus, ir paaiškėjus, kad viskas gerai, „Regitroje“ priekabai bus suteiktas papildomas, biurokratų taip reikalaujamas kodas.
Bet Kęstutis svarsto ir apie kreipimąsi į teismą. Mat jam atrodo, kad abi įmonės – ir „Regitra“, ir įmonė atliekantį techninę apžiūrą, turi patys taisyti savo paliktą klaidą. Vieni, kad nepranešė, kad būtinas papildomas kodas dokumentuose, o štai kiti, kad 16 metų leidę eksploatuoti priekabą, dabar staiga pamatė popierinius neatitikimus.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: