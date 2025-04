Kelmėje netyla kalbos apie kunigo akibrokštą, giminaitė sako atvirai: „Norėjosi jam ateiti ir pasakyti: ką tu kalbi?“

Akibrokštas dvylikametės kelmiškės laidotuvėse – užuot užjautęs gedinčius, vaiko netekusius tėvus, Kelmės klebonas Virginijus Kazaitis jiems bažnyčioje atskaitė moralą. Pamoksle aidėjo kaltinimai šeimai, kad ši yra nesusituokusi, nors vaiką praradusi pora turėjo objektyvių priežasčių, kodėl to padaryti negalėjo. Galop kunigas per pamokslą šeimą apkaltino per menku tikėjimu. Kelmės kunigas kaltės nepripažįsta.