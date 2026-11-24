Jo duomenimis, lapkričio 22-osios vakarą Kauno apskrities policijai pranešta, kad S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje nuo traukinio nukrito 1990 metais gimęs vyras.
Šis buvo pristatytas į gydymo įstaigą, bet gyvybės medikams išgelbėti nepavyko – policija pirmadienį informuota apie vyro mirtį.
Vyras galėjo būti nutrenktas aukštos įtampos elektros srovės
Portalo žiniomis, nelaimė įvyko Kėdainių geležinkelio stoties teritorijoje. Vyras galėjo būti nutrenktas aukštos įtampos elektros srovės, kai užlipo ant sustojusio krovininio traukinio.
Bendrovės „LTG Cargo“ atstovė Gražina Urbonavičė patvirtino informaciją apie įvykį, bet plačiau jo aplinkybių nekomentavo vykstant tyrimui.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą asmens mirties priežasčiai nustatyti.
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