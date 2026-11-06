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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kazlų Rūdoje atšaukiama ekstremali situacija

2026-11-06 09:10 / šaltinis: ELTA
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2026-11-06 09:10
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Kazlų Rūdos savivaldybės mero potvarkiu atšaukta ekstremali situacija, kuri dėl Jūrės kaimo užtvankos būklės buvo paskelbta šių metų liepą.

Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl Jūrės tvenkinio užtvankos paskelbta ekstremali situacija

Kazlų Rūdos savivaldybės mero potvarkiu atšaukta ekstremali situacija, kuri dėl Jūrės kaimo užtvankos būklės buvo paskelbta šių metų liepą.

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Ekstremali situacija buvo paskelbta įvertinus avarinę užtvankos būklę ir galimas pasekmes žmonių gyvybei, sveikatai, turtui bei aplinkai. 

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Jūrės tvenkinio užtvankos avarinė būklė nustatyta dar 2018 metais. 

Savivaldybei pavyko rasti užtvankos remonto rangovą

Šiemet po kelių nesėkmingų rangos konkursų savivaldybei pavyko rasti užtvankos remonto rangovą, kuris ėmėsi užtvankos remonto darbų. 

Savivaldybės teigimu, tam, kad darbai būtų atlikti, reikėjo tvenkinyje pažeminti vandens lygį, o tam buvo reikalingas Aplinkos apsaugos agentūros leidimas. Derinant numatomus darbus paaiškėjo, kad dėl biurokratinių kliūčių nėra galimybės reikiamus leidimus gauti laiku, todėl Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras rekomendavo skelbti ekstremalią situaciją.

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2023 metais Kazlų Rūdos savivaldybėje jau buvo kilusi ekologinė nelaimė – dėl Pilvės-Vabalkšnės tvenkinio užtvankos griūties išgaišo tūkstančiai žuvų. Žuvų kritimą tvenkinyje nulėmė kelios priežastys – avarinė tvenkinio savininkės UAB „Karpis“ užtvankos įrenginių būklė, galimai netinkamas Aplinkos apsaugos agentūros išduoto leidimo pažeminti vandens lygį įgyvendinimas ir kritiškas vandens lygio sumažėjimas dėl regione vyravusios hidrologinės sausros.

Paskelbus ekstremalią situaciją, per kelis mėnesius Jūrės kaimo tvenkinyje buvo atlikti reikalingi remonto darbai ir spalio pabaigoje specialistai konstatavo, kad Jūrės tvenkinio vanduo pasiekė normalų patvankos lygį, vandens perteklius jau pradėjo saugiai nutekėti per užtvankos šachtos viršų. Apžiūrėjus objektą ir įvertinus situaciją buvo nustatyta, kad pasiekus normalų patvankos lygį konstrukcijos yra stabilios. Dėl to buvo konstatuota, kad techninių priežasčių toliau tęsti ekstremaliąją situaciją nebėra.

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