Kauno taryba patvirtino 2023 metų biudžetą

Už biudžeto projektą balsavo 31, prieš – 9 tarybos nariai, susilaikiusiųjų nebuvo.

Nepaisant to, kad numatomi asignavimai viršija pajamas, savivaldybė skelbia, jog biudžetas, kaip ir pernai, bus subalansuotas – panaudojus 64,5 mln. eurų praėjusių metų biudžeto likutį bei 7,9 mln. eurų numatomas pasiskolinti lėšas jo pajamos sieks 571,7 mln. eurų – tiek pat, kiek ir išlaidos.

Daugiau nei pusę biudžeto pajamų šiemet turėtų sudaryti savivaldybės indėlis – apie 398 mln. eurų, iš valstybės biudžeto miestui numatyta skirti 165,1 mln. eurų.

Didžiąją dalį išlaidų – 45,7 proc. (261,2 mln. eurų) numatoma skirti švietimui, 22,1 proc. (126,1 mln. eurų) – miesto infrastruktūrai ir tvarkymui, 11,6 proc. (66,1 mln. eurų) – socialinei ir sveikatos apsaugai, 7,7 proc. (44,4 mln. eurų) – bendroms valstybės paslaugoms.

13 proc. (73,9 mln. eurų) asignavimų planuojama paskirstyti sportui, kultūrai ir aplinkos apsaugai.

Šiemet planuojama didint atlyginimus biudžetinių įstaigų darbuotojams, įgyvendinti visos dienos mokyklos modelį pradinukams.

Savivaldybė žada, kad šiemet ruošiamasi atidaryti lopšelį-darželį Vilijampolėje, bus pradėta naujo vaikų darželio statyba Romainiuose, o šalia bus projektuojamas ir pradinės mokyklos pastatas. Be to, engiamasi statyti naują Maironio universitetinės gimnazijos sporto kompleksą.

2023-iaisiais turėtų būti baigta buvusio Aviacijos gamyklos sraigtasparnių angaro rekonstrukcija, pritaikant patalpas biurams, laboratorijoms bei tyrimų centrams, netrukus pradės veikti Aleksoto inovacijų pramonės parkas Europos prospekte, bus tęsiami darbai Pietrytinio aplinkkelio, Mokslo ir inovacijų centro „Mokslo sala“, Dainų slėnio, Lengvosios atletikos maniežo ir daugiaaukštės automobilių saugyklos statybvietėse.

Be to, iki 2025 metų numatyta investuoti iki 10 mln. eurų į Neptūno įlankos uostą Kauno marių pakrantėje, per trejus metus pradėti M. K. Čiurlionio koncertų centro Žemojoje Fredoje, naujo futbolo ir regbio maniežo bei ekstremalaus sporto centro Aleksote, baseinų Šilainiuose bei Panemunėje statybas. Taip pat turėtų iškilti trys nauji tiltai per Nemuną ir Nerį.

Pokyčių sulauks Radvilėnų plento atkarpa nuo A. Baranausko iki Tunelio gatvės, Romainių, Marių, S. Dariaus ir S. Girėno, H. ir O. Minkovskių gatvės bei Vandžiogalos plentas.

Taip pat numatyta kapitališkai remontuoti Savanorių prospekto atkarpą nuo Pramonės iki Taikos prospekto ir užbaigti darbus P. Lukšio bei S. Žukausko gatvėse. Rengiamasi toliau tvarkyti žaliąsias miesto erdves – beveik 4 hektarus parkų ir skverų.