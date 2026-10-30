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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno policija smogė narkotikų platintojams: likviduoti penki galimi taškai

2026-10-30 14:49 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-30 14:49
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Policija Kauno apskrityje identifikavo narkotikų platinimo grandinę, rado pačius kvaišalus ir sulaikė tris įtariamuosius.

Policija (nuotr. P. Peleckio/BNS)

Policija Kauno apskrityje identifikavo narkotikų platinimo grandinę, rado pačius kvaišalus ir sulaikė tris įtariamuosius.

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Kaip teigiama Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešime spaudai, pareigūnų atlikti veiksmai leido ne tik sulaikyti įtariamus kvaišalų platintojus (gim. 1976 m., 1988 m. ir 1984 m.), bet ir užkirsti kelią daliai narkotinių medžiagų patekti į apyvartą Kauno apskrityje. Tyrimo metu kriminalistai sulaikė ir dar du asmenis (gim.1986 m. ir 1998 m.), kurie, įtariama, galėjo būti narkotinių medžiagų vartotojai ir įtariamųjų klientai.

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Atlikus kratas įtariamųjų gyvenamosiose ir darbo vietose, jų valdomuose objektuose bei transporto priemonėse, rasta ir paimta daugiau kaip 200 gramų medžiagos, kaip įtariama, kokaino, taip pat apie 10 tūkst. eurų grynųjų pinigų.

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Anot policijos, tęsiant tyrimą, pareigūnams pavyko nustatyti ir likviduoti penkis galimus narkotinių medžiagų platinimo taškus Kauno mieste.

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Sulaikyti asmenys teisėsaugai buvo žinomi ir anksčiau. Dviem įtariamiesiems teismas skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą vienam mėnesiui. Kitiems skirtos švelnesnės kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, asmens dokumentų paėmimas ir įpareigojimas registruotis policijos įstaigoje.

Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti gali grėsti laisvės atėmimas iki 2 metų. 

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Kaip numatoma Baudžiamajame kodekse, už disponavimą narkotinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba jų platinimą numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo 2 iki 8 metų. 

Už neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu gali grėsti laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų.

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