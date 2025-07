Kauno merui gresia rimta bausmė – štai ką dėl įvykio pripažino pats Matijošaitis

„Svarbiausia, jog sužalojimai nėra rimti ir vaikinas nepatyrė sunkesnių traumų. Apie pradėtą ikiteisminį tyrimą esu informuotas ir lauksiu sprendimo“, – BNS antradienį perduotame komentare teigia meras.

Kauno policija anksčiau informavo, jog tyrimas pradėtas gavus išvadas apie nukentėjusiojo sveikatos sutrikdymo mastą – nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės 2-ojo skyriaus prokurorai.

V. Matijošaitis pakartojo pripažįstantis savo klaidą ir teigė, kad jam pritrūko atidumo.

„Gatvėje tuo metu vis dar nebuvo reikiamo žymėjimo – nors asfalto danga buvo paklota jau prieš dvi savaites, eismo juostos bei specialūs kelio ženklinimai, vadinamieji rombai, dar nebuvo nupiešti“, – sakė jis.

BNS rašė, kad birželio 30 dieną, apie 12 val., V. Matijošaičio vairuojamas automobilis „Rolls-Royce“ Pramonės prospekte kliudė per pėsčiųjų perėją ėjusį trisdešimtmetį pėsčiąjį.

Po įvykio vyras buvo išvežtas į gydymo įstaigą.

Tuomet politikas tvirtino važiavęs pakankamai lėtai, tačiau pėsčiojo nepastebėjęs persirikiuodamas.

2018-ųjų žiemą V. Matijošaitis taip pat buvo partrenkęs aštuoniasdešimtmetį vyrą ties pėsčiųjų perėja Šv. Gertrūdos gatvėje, asmens patirti sužalojimai nebuvo sunkūs.

Kauno meras tuomet žadėjo darbo metu pats nebevairuoti.

Be to, 2016-ųjų rudenį V. Matijošaitis pateko į incidentą, kai galbūt nepraleido pėsčiųjų perėja ėjusio žmogaus. Liudininkas tada sakė matęs ant perėjos stovintį žmogų, pasirėmusį į juodos spalvos automobilį, kuris, daužydamas per kapotą, piktinosi vairuotoju.