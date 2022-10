Kauno meru bandys tapti dar vienas Matijošaitis: į miestą kviečia sugrąžinti demokratiją

Laisvės partijos narys šią žinią paskelbė savo socialiniame tinkle.

„Pirmus svarstymus, kad būtent aš turėčiau būti Laisvės partijos kandidatu į Kauno merus, išgirdau net ne šiais, o praėjusiais metais. Šiais metais kolegų politikų bei žiniasklaidos dėka tai natūraliai tapo vieša paslaptimi. Išsklaidykim paslapties šydą. Einu! Kylam kartu. Kaunas turi turėti alternatyvą. Tik išsilaisvinkim. Kaunas demokratiškas ir nuolat pulsuoja tiesmuka, drąsia laisvės dvasia.

Žinau, nes aš čia užaugau, čia gyveno ir veikė mano tėvai, čia gyvenimą kurti pasirinko seneliai. Kaunas yra spalvingas ir originalus, veržlus, verslus, kupinas laisvų, ryškių, nuostabių žmonių, tačiau šiandien yra valdomas taip, lyg jų nuomonė niekam čia nebūtų svarbi. Kompleksuotos arogancijos ir neišdiskutuotos vienvaldystės mes pamatėme. Matomi savivaldybės politikai, save pristatantys kukliai, tiesiog ūkvedžiais, po šiais savo žodžiais bando slapstyti, kad stokoja vertybių“, – teigė M. Matijošaitis.

Kandidatas į Kauno merus taip pat išreiškė kritiką ir dabartiniam miesto valdymui, sakydamas, kad savo ruožtu politikas bandys sugrąžinti demokratiją į Kauną.

„Kandidatuoju pirminiuose Laisvės partijos rinkimuose ne dėl to, kad Seimo koridoriai po 2 metų man tapo per siauri. Čia išties yra ką veikti, iššūkių bei užsikerpėjimo dar vis apstu, ir matosi, kad eilę metų, sakykim, progresyvios kokybės stoka akis badys bei trikdžių bus. Prasminga būti to atsvara. Visą gyvenimą atsiminsiu, ko pasiekėme nacionalinėje valdžioje ir beprecedenčius iššūkius, su kuriais susiduriame. <...> Kviečiu susigrąžinti demokratijos šventę į Kauną“, – rašė jis.

TS-LKD atskleidė savo kandidatus

TS-LKD 2023 m. savivaldos rinkimuose kandidatais į savivaldybių merus patvirtinti:

Alytaus miesto savivaldybė – Andrius Jučas;

Alytaus rajono savivaldybė – Algirdas Vrubliauskas;

Anykščių rajono savivaldybė – Sigutis Obelevičius;

Birštono savivaldybė – Darius Šeškevičius;

Biržų rajono savivaldybė – Irutė Varzienė;

Elektrėnų savivaldybė – Inga Kartenienė;

Ignalinos rajono savivaldybė – Imantas Umbražiūnas;

Jonavos rajono savivaldybė – Gintas Jasiulionis;

Jurbarko rajono savivaldybė – Daivaras Rybakovas;

Kaišiadorių rajono savivaldybė – Vytenis Tomkus;

Kalvarijos savivaldybė – Valdas Aleknavičius;

Kauno miesto savivaldybė – Vytautas Juozapaitis;

Kauno rajono savivaldybė – Justinas Urbanavičius;

Kazlų Rūdos savivaldybė – Marius Žitkus;

Kėdainių rajono savivaldybė – Jurgita Sejonienė;

Kelmės rajono savivaldybė – Asta Zavadskienė;

Klaipėdos miesto savivaldybė – Audrius Petrošius;

Klaipėdos rajono savivaldybė – Vytautas Tamašauskas;

Kretingos rajono savivaldybė – Dangiras Samalius;

Kupiškio rajono savivaldybė – Dainius Bardauskas;

Lazdijų rajono savivaldybė – Audrius Klėjus;

Marijampolės savivaldybė – Vaida Pituškienė;

Mažeikių rajono savivaldybė – Nerijus Baužys;

Molėtų rajono savivaldybė – Saulius Jauneika;

Pagėgių savivaldybė – Gintautas Stančaitis;

Pakruojo rajono savivaldybė – Vytautas Jukna;

Palangos miesto savivaldybė – Šarūnas Vaitkus;

Panevėžio miesto savivaldybė – Bronislovas Matelis;

Panevėžio rajono savivaldybė – Kazimieras Algirdas Budrys;

Pasvalio rajono savivaldybė – Gintautas Gegužinskas;

Plungės rajono savivaldybė – Adomas Zamulskis;

Prienų rajono savivaldybė – Jovydas Juocevičius;

Radviliškio rajono savivaldybė – Jolanta Margaitienė;

Raseinių rajono savivaldybė – Andrius Bautronis;

Šakių rajono savivaldybė – Edgaras Pilypaitis;

Šiaulių miesto savivaldybė – Martynas Šiurkus;

Šiaulių rajono savivaldybė – Simonas Strelcovas;

Šilalės rajono savivaldybė – Jonas Gudauskas;

Šilutės rajono savivaldybė – Žygimantas Kurlianskas;

Širvintų rajono savivaldybė – Virginijus Sarpauskas;

Skuodo rajono savivaldybė – Žydrūnas Ramanavičius;

Tauragės rajono savivaldybė – Tomas Raulinavičius;

Telšių rajono savivaldybė – Mantas Serva;

Ukmergės rajono savivaldybė – Agnė Balčiūnienė;

Utenos rajono savivaldybė – Rimantas Dijokas;

Varėnos rajono savivaldybė – Giedrius Samulevičius;

Vilkaviškio rajono savivaldybė – Saulenas Aželskas;

Vilniaus miesto savivaldybė – Valdas Benkunskas;

Zarasų rajono savivaldybė – Vaida Lazdauskienė.

Likusiųjų savivaldybių kandidatai, atsižvelgiant į galimas formuojamas koalicijas ar kitas strategines priežastis, bus patvirtinti iki šių metų gruodžio 1 dienos.