Kauno klinikose mirė COVID-19 sirgusi gimdyvė

Pranešta, kad vaikučiui kol kas viskas gerai. Jis gimė gyvas, sveikas, išnešiotas.

Apie tai ketvirtadienio rytą žiniasklaidai pranešė pačios Kauno klinikos.

Daugiau apie tai Kauno klinikos ketina papasakoti ketvirtadienį 11.30 val. tiesioginėje nuotolinėje spaudos konferencijoje.

Spaudos konferencijoje į klausimus atsakys Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos Gimdymo skyriaus vadovas prof. dr. Mindaugas Kliučinskas ir Intensyviosios terapijos klinikos vadovas doc. dr. Tomas Tamošuitis. Klausimus pašnekovams galėsite užduoti spaudos konferencijos metu.​

SAM išplatino rekomendacijas Vėlinėms

Atsižvelgdama į nepalankią epidemiologinę situaciją šalyje dėl COVID-19 ligos ir teikiamas Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro bei Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, Sveikatos apsaugos ministerija teikia gyventojams rekomendacijas, kokių saugumo priemonių imtis Vėlinių ir Visų Šventųjų dienoms, rašoma SAM pranešime spaudai.

Pirmiausia, rekomenduojama nevykti aplankyti artimųjų kapų asmenims, turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių, tokių kaip karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan. Izoliacijoje esantiems asmenims palikti izoliavimo vietą ir lankyti artimųjų kapus draudžiama.

Tai pat rekomenduojama bendraujant su žmonėmis tiek uždarose erdvėse (uždarose susitikti nerekomenduojama), tiek atvirose vietose, kai neišlaikomas saugus, ne mažesnis nei 2 metrų atstumas, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, priglundančias prie veido ir visiškai dengiančias nosį ir burną (kaukes). Svarbu su savimi turėti pakankamą kiekį kaukių bei rankų dezinfekavimo priemonę, taip pat tinkamai dėvėti kaukes bei periodiškai jas keisti, pavyzdžiui, vienkartinės medicininės kaukės turi būti dėvimos tik vieną kartą, jas keičiant ne rečiau kaip kas 3–4 valandas ar kai sudrėksta.

Žinoma, jei yra galimybė, siūloma lankyti artimųjų kapus ne Vėlinių ir Visų Šventųjų dienomis.

Be to, esant galimybei, rekomenduojama nevykti į kapines viešuoju transportu. Jei tai neišvengiama, privaloma dėvėti kaukę. Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pabloginti sveikatą (tokiu atveju rekomenduojama dėvėti veido skydelį). Po kelionės viešuoju transportu reikėtų dezinfekuoti rankas rankų dezinfekavimo priemone.

Šiuo metu esant intensyviam COVID-19 ligos plitimui Lietuvoje, susitikimai su kitais asmenimis, įskaitant ir paskiepytaisiais, nerekomenduojami. Vis dėlto, jei susitinkama su kitais asmenimis, rekomenduojama:

REKLAMA

laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, vengti tiesioginio fizinio kontakto, pavyzdžiui, rankų paspaudimo, apsikabinimo, laikytis asmens higienos reikalavimų;

aplankius artimųjų kapus, vengti organizuoti giminių susitikimus uždarose patalpose, ypač su tais asmenimis, su kuriais įprastai nebendraujama. Bendraujant su kitais žmonėmis laikytis saugaus ne mažesnio kaip 2 metų atstumo, dėvėti kaukę.

laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę).

Neskiepyti, sergantieji lėtinėmis ligomis ir vyresnio amžiaus žmonės yra labiausiai pažeidžiama gyventojų grupė, turinti didelę sunkių komplikacijų riziką užsikrėtus COVID-19 liga, todėl šioms gyventojų grupėms rekomenduojame ypatingai saugotis:

vengti buvimo žmonių susibūrimo vietose arba riboti buvimo tokiose vietose trukmę.

vengti tiesioginio kontakto su žmonėmis, su kuriais įprastai nebendraujama.

laikytis saugaus (ne mažiau kaip 2 metrų) atstumo nuo kitų žmonių.

Jei po Vėlinių ir Visų Šventųjų dienų pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), prašome registruotis tyrimui 1808.lt arba skambinti 1808.

Jei po švenčių asmuo gauna informaciją, jog turėjo didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju, skiepytiems pagal pilną schemą ar persirgusiems asmenims izoliuotis nereikia, tačiau rekomenduojama registruotis tyrimui 1808.lt arba skambinant 1808 (išskyrus mažiau nei prieš 90 dienų persirgusius asmenis) bei stebėti savo sveikatos būklę. Neskiepytiems ir nepersirgusiems asmenims – privaloma izoliuotis ir užpildyti SMS žinute gautą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) anketą.

Vakar nustatyti 3509 nauji COVID-19 atvejai, mirė 22 žmonės

Vakar nustatyti 3509 nauji COVID-19 atvejai, mirė 22 žmonės, trečiadienį pranešė Statistikos departamentas.

REKLAMA

16 mirusiųjų buvo neskiepyti arba paskiepyti nepilnai.

Praėjusią parą 2920 žmonės paskiepyti pirmąja vakcinos doze, iš viso paskiepyta 7460 žmonių.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 1848 COVID-19 sergantys žmonės – beveik tiek pat kiek ir prieš parą, 146 iš jų – reanimacijoje.

Šalyje praėjusią parą atlikta 16,3 tūkst. molekulinių (PGR) ir 8,7 tūkst. antigeno tyrimų dėl įtariamo koronaviruso.

14 dienų naujų susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų toliau kyla ir pasiekė 1365 atvejus. Septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis toliau laikosi ties 14 procentų.

Ligoninės ir mirtys

Praėjusią parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyti 202 žmonės – maždaug keturiomis dešimtimis daugiau nei ankstesnę parą.

95 pacientams taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, deguonis papildomai tiekiamas 1561 žmogui.

Per pandemijos piką šių metų sausį pacientų skaičius ligoninėse buvo pasiekęs 2,6 tūkstančio.

Septyni per parą mirę žmonės buvo vyresni nei 80-ies, šeši – vyresni nei 70-ies, keturiems buvo per 90-imt, dviems – per 60-imt. Taip pat mirė po vieną vyresnį nei 40 ir 50 metų žmogų. Tarp jų pilnai skiepyti buvo po du 70 ir 80 metų grupių mirusiuosius po vieną 90 ir 60 metų mirusįjį.

Iš 5720 asmenų, iki šiol mirusių nuo COVID-19, pilnai paskiepyti buvo 262. Tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejama 11 tūkst. mirčių.

Vakcinacija

Iki šiol mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta per 1 mln. 801 tūkst. žmonių, tik pilnai vakcinuota – 1 mln. 643 tūkst., dar maždaug 71,7 tūkst. pilnai paskiepytų gyventojų yra gavę ir sustiprinančiąją vakcinos dozę. Ją praėjusią parą gavo 3405 žmonės.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepo dozę yra gavę 64,4 proc. gyventojų.

Mažiausiai pasiskiepijusiųjų yra tarp 12–15 metų vaikų – kiek mažiau nei trečdalis. Tarp vyriausių šalies gyventojų, kuriems per 80 metų, paskiepyta 66,9 procento.

Iš viso Lietuvoje iki šiol gauta per 5,43 tūkst. vakcinos dozių, skiepyti sunaudota 3,36 mln. dozių. Nepanaudota šiuo metu yra apie 2 mln. dozių.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo apie 396 tūkst. žmonių, iš jų tebeserga 30,8 tūkst. – tūkstančiu daugiau nei ankstesnę parą.