Kaunietis įrodė, kad odontologas jam išrovė per daug dantų ir prisiteisė solidžią sumą

Ginčas kilo tarp odontologijos klinikos ir jos paciento. Vyras pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė priteisti 25 tūkst. eurų turtinę ir tokio pat dydžio neturtinę žalą. Kauno apygardos teismas pripažino, kad žala buvo padaryta, tiesa, ne tokia didelė.

Nukentėjusiajam buvo priteista 2,2 tūkst. eurų turtinė ir 2 tūkst. eurų neturtinė žala. Tačiau tokį sprendimą jau apskundė odontologijos klinikos atstovai, kurie apeliacinėje instancijoje prašė vyro skundą atmesti ir iš jo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

Odontologijos klinikos atstovų argumentai

Ieškovė (ondontologijos klinika – aut. past) apeliaciniame skunde nurodė, kad atsakovas ir bendrovė bendru sutarimu, pasirašytinai 2019 m. rugsėjo 3 d. patvirtino gydymo planą, kuriame detaliai nurodytos visos atsakovui numatytos atlikti procedūros.

Šis gydymo planas buvo aiškiai aptartas su atsakovu. Gydymo planas turėjo net ir vizualizaciją, kurioje taip pat buvo aiškiai pažymėti visi numatomi atlikti veiksmai.

Ieškovės teigimu, paciento argumentai dėl to, kad jis nebuvo informuotas apie ištraukiamų dantų skaičių ar manė, jog bus šalinama mažiau dantų, yra nepagrįsti jokiomis faktinėmis aplinkybėmis.

Paciento asmens sveikatos kortelėje taip pat yra jo 2019 m. rugsėjo 3 d. rašytinis sutikimas. Vykdant 2019 m. rugsėjo 3 d. gydymo planą, atsakovas 2019 m. spalio 1 d. atvyko operacijai. Prieš šią operaciją buvo gautas atsakovo sutikimas operacijai bendrinėje nejautroje atlikti.

Po operacijos atsakovas toliau dvejų metų laikotarpiu 8 kartus lankėsi klinikoje, tęsdamas suplanuotą gydymą, t. y. atvyko konsultacijai ir apžiūrai po operacijos, vėliau konsultacijai.

2021 m. lapkričio 8 d. atsakovui buvo sudarytas atnaujintas gydymo planas – su juo atsakovas taip pat supažindintas pasirašytinai, padaryta panoraminė nuotrauka, paskirti tolesni vizitai ir kt.

2021 m. gruodžio 1 d. – paskutinio vizito klinikoje metu atsakovas pasirašytinai patvirtino, kad yra patenkintas atliktu darbu, pretenzijų neturi. Atsakovas atsiskaitė už visas klinikos suteiktas paslaugas ir kitas procedūras, nereiškė jokių pretenzijų.

Nepaisant to, praėjus daugiau nei dvejiems metams po operacijos, atsakovas nusprendė, kad klinikoje dantys jam buvo pašalinti be sutikimo. Praėjus daugiau nei dvejiems metams po minėtos procedūros, jis kreipėsi su prašymu į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, teigdamas, jog dantys pašalinti be jo sutikimo, bei reikalaudamas turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

Kauno apygardos teismas 2023 m. sausio 3 d. nusprendė priteisti atsakovui V. B. iš ieškovės 2,2 tūkst. eurų turtinės ir 2 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą.

Teismas nustatė, kad odontologijos klinika, prieš atlikdama pacientui chirurginę operaciją, negavo paciento V. B. rašytinio sutikimo.

Teismas pažymėjo, kad pagal byloje esančius duomenis negalima vienareikšmiškai teigti, jog odontologijos klinikos darbuotojai prieš operaciją būtų nurodę pacientui visas aplinkybes, svarbias paciento apsisprendimui.

Teismas nustatė, kad atsakovas į ieškovę kreipėsi jau sparčiai prastėjant jo būklei, su pacientu buvo svarstomas ir suderintas preliminarus gydymo planas.

Teismas įvertino tai, kad klinika prieš operaciją neinformavo paciento bei negavo jo sutikimo ir operacijos metu pašalino jo dantis, kuriuos jis tikėjosi išsaugoti, ir priėjo išvadą, kad pacientas patyrė dvasinius išgyvenimus, sukrėtimą, tai turėjo įtakos atsakovo gyvenimo kokybei, o sukelta situacija į pradinę padėtį negali būti atstatyta, be to žala padaryta silpnesnei šaliai – vartotojui.

Pasisakydamas dėl ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų, teismas konstatavo, kad ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos viršija teismo iš ieškovės atsakovui priteistą 2 tūkst. eurų neturtinę žalą, todėl, priteisus bent dalį ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų, iš esmės susidarytų situacija, kad atsakovui nebūtų pakankamai kompensuota jo sveikatai padaryta žala bei tai prieštarautų teisingam žalos atlyginimo principui.

Su šiais argumentais sutiko ir Lietuvos apeliacinis teismas, kuris paliko Kauno apygardos sprendimą nepakeistą.