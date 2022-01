Kaunas pradeda Europos kultūros sostinės metus, ribojamas eismas

Šventinį savaitgalį taip pat vyks dešimtys kitų renginių, tarp jų – svarbiausių šių metų parodų atidarymai, o vakare šventės dalyviai kviečiami leistis į žaidimą.

Norintieji dalyvauti Nemuno saloje, prie „Žalgirio“ arenos, vyksiančiame atidarymo šou, turėjo įsigyti nemokamai platinamus bilietus. Galimų dalyvių skaičius ribojamas dėl pandemijos reikalavimų. Organizatoriai neatskleidžia, kiek bilietų išplatinta bei kokio skaičiaus žmonių tikisi renginio vietoje.

Pasak „Kaunas 2022“ mito kuratoriaus Ryčio Zemkausko, Kauno – Europos kultūros sostinės metai vainikuoja Kauno kelionę iš laikinosios į šiuolaikinę sostinę. Renginio dalyviai kviečiami ne tik šią progą atšvęsti, bet ir nueiti šį kelią patys, pasikeisti per renginių gausa išsiskirsiančius metus.

Kelionę, skirtą save pažinti, pasikeisti ir apsispręsti gyventi geriau, žymi ir trys didieji Europos kultūros sostinės metų renginiai – trys veiksmai, kurių pirmasis ir bus šio šeštadienio „Sukilimas“.

„Europos kultūros sostinė tau siūlo pačiam atlikti kelionę – savo paties tam tikrą tobulėjimo procesą. Tai vyksta visada panašiai nuo neatmenamų laikų: tu įvertini, kur esi, turi tikslą, kurio sieki, ir tada kuri kelią, kuriuo reikėtų nueiti į tą tikslą“, – BNS anksčiau yra sakęs R. Zemkauskas.

Kuriant „Sukilimo“ renginį, pasak jo režisieriaus Chriso Baldwino (Kriso Boldvino), iššūkiu tapo COVID-19 pandemija bei jos suvaržymai. Dėl šios priežastis nuspręsta renginį daryti lauke. „Žalgirio“ arenos fasadas bus pasitelktas šviesos instaliacijoms, veiksmas vyks ir jos pastate, prie arenos iškils kartoninis statinys.

Modernizmo paroda ir Y. Ono instaliacija

Šeštadienį atidaromos ir parodos, esančios tarp svarbiausių Europos kultūros sostinės metų renginių. Viena iš jų – Kauno architektūros ir jos konteksto svarbą atskleidžianti tarptautinė paroda „Modernizmas ateičiai 360/365“.

Joje – daugiau kaip 20 menininkų ir architektų iš penkių šalių, kalbančių apie modernizmo paveldo likimą šiuolaikiniuose Europos miestuose, tarp jų ir Kaune.

„Pasitelkdami įvairias menines formas, kūrėjai pristato modernizmą kaip reiškinį ir ieškodami kultūrinių nuorodų, interpretuoja ir šiuolaikiškai atskleidžia pastatų istorijas, estetinius sprendimus ir politinius kontekstus. Parodoje šie mikropasakojimai siejami su asmenybėmis (architektais, statytojais, gyventojais), jų kasdienybe ir likimais“, – apie parodą kalbėjo jos kuratorė Viltė Migonytė-Petrulienė.

Ekspozicija įrengta Kauno centriniuose pašto rūmuose, kurie laikomi ikoniniu modernizmo architektūros simboliu Kaune.

Lietuvos banko rūmuose šeštadienį taip pat bus atidaryta Yoko Ono instaliacija „Ex It“, o vėliau – paroda Kauno paveikslų galerijoje.

Instaliaciją sudaro 100 skirtingo dydžio medinių karstų su iš jų augančiais medžiais bei sklindantis gyvosios gamtos garso įrašas. Tai karo pasekmių ar gamtinės katastrofos vaizdinys, gyvybės atsparumo ir gamtos gyvybingumo metafora. Kaip teigia pati menininkė, „Ex It – tai gyvenimas kaip tęsinys“.

Kvies į žaidimą

Pasibaigus „Sukilimo“ šou, jo žiūrovai kviečiami leistis į Kauno Žvėries paslapčių žaidimą. Klaidžiodami po iki šiol neatrastas Kauno vietas jie bus skatinami iššifruoti žinutę nuo Žvėries.

Po atidarymo renginio Kauno Kristaus prisikėlimo bazilika taps švyturiu – kelrode žvaigžde – miestą patirti pasiryžusiems šventės dalyviams. Šviesos spindulys bus matomas iš tolimiausių miesto vietų, o keliaudamas iki bažnyčios kiekvienas susikurs savo maršrutą.

Nemokamame žemėlapyje, kurį bus galima atsiimti po „Sukilimo“ ar iš anksto atsisiųsti internetu iš kaunas2022.eu, ar rasti „Kaunas 2022“ programėlėje, žaidėjai ras taškais sužymėtus „Kaunas 2022“ atidarymo savaitgalio renginius, o Žvėries žaidimo detalės bus pažymėtos abėcėlės raidėmis nuo A iki Ž.

Pasak organizatorių, šis žaidimas ne tik padės atrasti įdomius kultūrinius nutikimus, bet ir užklysti į neregėtas ar primirštas Kauno centro vietas. Raidės žymės vietas, kur Kauno Žvėris paliko pėdsakus – jose reikės rasti iš rombų sujungtus ženklus, o juos pasižymėti žemėlapyje prie atitinkamos raidės.

Iššifruotas žinutes žaidėjai kviečiami siųsti elektroniniu paštu [email protected] , pridėdami savo vardą ir pavardę – pirmieji tūkstantis žaidėjų bus apdovanoti „Kaunas 2022“ prizais.

Pasak organizatorių, žinutę galima iššifruoti per porą valandų, tačiau jo pėdsakai mieste išliks mažiausiai keletą mėnesių, todėl žaidimą bus galima žaisti patogiu metu. Tai rekomenduojama daryti tamsiu paros metu, kai žvėris pabunda ir jie tampa geriau matomi.

Europos kultūros sostine šiemet tampantis Kaunas pasiūlys per tūkstantį renginių. Per metus suplanuota daugiau kaip 40 festivalių, per 60 parodų, daugiau kaip 250 scenos meno renginių, 50 iš kurių – premjeros, daugiau kaip 250 koncertų. Programoje dalyvaus per 4 tūkst. atlikėjų.

Miesto centre apribojamas eismas

Rengiantis Kauno – Europos kultūros sostinės (KEKS) atidarymui nuo vidurnakčio Kauno centre apribojamas eismas.

Nuo sausio 22 dienos 00 val. iki sausio 23 dienos 00 val. uždaroma Karaliaus Mindaugo prospekto atkarpa nuo Maironio iki Kaunakiemio gatvių ir patekimai į prospektą per A. Mickevičiaus, Kaunakiemio ir Maironio gatves.

Šeštadienį nuo 15 val. iki sekmadienio 3 val. taip pat bus ribojamas eismas Kęstučio, Gedimino, D. Poškos, E. Ožeškienės, Griunvaldo, Miško gatvėmis, Laisvės alėja, Karaliaus Mindaugo prospektu. Jomis kursuos tik viešasis transportas.