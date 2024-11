Kasčiūnas: jeigu aš būčiau amerikietis, aš tikrai būčiau balsavęs už Trumpą

„Aš jums atvirai pasakysiu – jeigu aš būčiau amerikietis, aš tikrai būčiau balsavęs už Trumpą, net neabejoju. Šitoje geopolitinėje aplinkoje – pasilikčiau atsakymą sau. Nes čia daugiau abejonių daugiau netikrumo ir neapibrėžtumo. Bet tikiuosi, kad viskas bus gerai“, – trečiadienį žurnalistams sakė L. Kasčiūnas.

Politikas akcentuoja, kad pagrindinis D. Trumpo siekis yra taika, dėl kurios, pasak jo, politikas būtų pasiryžęs net ir laikinai ieškoti sutarimo su priešu.

REKLAMA

REKLAMA

„Jam esmė yra taika, kad per jo kadenciją nebūtų jokių karų. Ir jis vadovaujasi Reigano „taika per galią“ koncepcija. Kad mes būsime tokie galingi, kad priešas nebandys mūsų sutrikdyti. Jeigu mes susitariame su priešu laikinai, tai gerai, jeigu kažkas tik bus pažeista – gaus per nagus“, – pabrėžė L. Kasčiūnas.

REKLAMA

„Aš jums priminsiu, kad būtent jo laikotarpiu Rusijos pajėgos kai kuriose geografinėse platumose gerokai gavo per nagus ir tvirtai gavo. Jeigu pasakė, kad nedaryk šito, bet padarei – gavai per nagus. Anksčiau jie negaudavo per nagus“, – taip pat atkreipė dėmesį jis.

Todėl L. Kasčiūnas pabrėžia, kad Vakarų Europai nereikėtų statyti moralinės sienos prieš D. Trumpą.

„Kas bus, tai ateitis parodys. Bet dabar pirmiausia reikia nedaryti klaidos, ką darė, man atrodo, dalis Vakarų Europos 2016 metais, kai truputėlį buvo tokia anti-trumpiška isterija prasidėjusi, buvo kuriama tokia moralinė siena prieš jį“, – sakė L. Kasčiūnas.

REKLAMA

REKLAMA

„Manau, labai gerai pamenate tuos dalykus, tai niekuo nepadėjo, tai kaip tik truputėlį komplikavo tą pradžią, kai įsivažiavome. Dabar jau labiau suprantame prezidento paveikslą ir natūralu, kad reikia išmokti su juo dirbti. Kad svarbu pabrėžti, ką ir užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad nesėdėjome rankų sudėję“, – akcentavo jis.

ELTA primena, kad buvęs JAV prezidentas, respublikonas Donaldas Trumpas užsitikrino pergalę šalies vadovo rinkimuose ir grįš vadovauti Baltiesiems rūmams, skelbia amerikiečių žiniasklaida.

Naujienų agentūros AP prognozės rodo, kad respublikonų kandidatui tenka 277 rinkikų balsai, o jo konkurentei, demokratei Kamalai Harris – 224. Norint laimėti rinkimus, reikia iš viso surinkti 270 rinkikų balsų.