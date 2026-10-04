Kariuomenės tarnyba įsikūrė Alytuje atnaujintose Turto banko patalpose

Iki šiol tarnyba veikė išnuomotose patalpose Jotvingių gatvėje, kurios, išaugus įstaigos veiklai, tapo per ankštos.
Nusprendė pritaikyti kariuomenės padaliniui
Savanorių gatvėje esančiame pastate anksčiau veikė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Šioms įstaigoms persikėlus į praėjusiais metais suremontuotas patalpas Naujojoje gatvėje, atlaisvintą turtą iš pradžių planuota parduoti.
Visgi, atsiradus papildomam valstybės institucijų patalpų poreikiui, Turto bankas turimą valstybės nekilnojamąjį turtą nusprendė pritaikyti kariuomenės padaliniui.
„Valstybės institucijų poreikiai keičiasi, todėl kartu turime ieškoti ir geriausiai jų veiklą atitinkančių turto sprendimų. Įvertinę Lietuvos kariuomenės poreikį didesnėms patalpoms Alytuje, galėjome pasiūlyti tam tinkamą valstybės valdomą pastatą – suplanavome jo remontą ir pritaikėme patalpas kliento veiklai“, – pranešime cituojamas Turto banko generalinis direktorius Gintaras Makšimas.
Atnaujinant pastato patalpas atlikta grindų, sienų ir lubų apdaila, įrengtos naujos kondicionavimo, apsaugos ir priešgaisrinės sistemos, atnaujinti elektros bei kompiuteriniai tinklai. Pastatas taip pat pritaikytas žmonėms su negalia – jame įrengtas specialus sanitarinis mazgas ir keltuvas.
Savanorių gatvėje esančio pastato remonto darbų vertė siekė 435,2 tūkst. eurų.
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