Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Kariuomenės sraigtasparnis į Santaros klinikas skraidino donoro organą

2025-08-25 18:57 / šaltinis: BNS
2025-08-25 18:57

Skubiam donoro organo pergabenimui į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas pirmadienį pasitelktas Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų (KOP) sraigtasparnis.

Kariuomenės sraigtasparnis ieško (nuotr. kam.lt / Ieva Budzeikaitė)

Skubiam donoro organo pergabenimui į Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas pirmadienį pasitelktas Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų (KOP) sraigtasparnis.

REKLAMA
0

Kaip skelbia kariuomenė, apie 16.25 val. KOP sraigtasparnis Mi-8T pakilo iš antrojo paieškos ir gelbėjimo posto Kaune, donoro organas kartu su gydytojų komanda buvo atskraidinti į Santaros klinikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po sėkmingai įvykdytos užduoties KOP sraigtasparnis toliau tęsia budėjimą.

Pasak kariuomenės, donoro organų pergabenimas yra viena iš Lietuvos kariuomenės taikos meto užduočių.

Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos donorų organus pergabena pagal bendradarbiavimo sutartį su Nacionaliniu transplantacijos biuru.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų