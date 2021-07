Karas dėl kačių Kėdainiuose: gyventojai grasina jas išnuodyti

Su gaudykle į „Vasariškių“ sodus atskuba gyvūnų globėjai, jie viliasi privilioti bent vieną murklę. Viena rainė susigundo konservais ir įkliūva.

Keliaus į kliniką sterilizacijai. Kėdainių pašonėje besidriekiančiuose soduose pastaruoju metu prieglaudos atstovai dažni svečiai. Mat priviso tiek beglobių kačių, kad sodininkai pagrasino jas naikinti.

Gyvūnų gerovės tarnybos „Pifas“ atstovė Greta Linkė teigia: „Grasina jas išnuodyti, skambina mums, šaukia, kad mes susirinktumėm savo kates. Tų kačių labai daug, jie nenori jų matyti, kad tos katės ima jų maistą, lipa į vaikų vežimėlius, kuo mes labai abejojame, nes laukinė katė prisibijo žmogaus.“

Vos išgirdusios čežant maisto pakuotes, katės nedrąsiai lenda iš pakampių. Artinantis – bėga slėptis.

O sodininkai išties pikti, sako gal ir išsprūdo koks aštresnis žodis, nors esą žudynių rengti nieks neketina. Bet katės juos siutina, mat braunasi į teritorijas, iškapsto daržus ir dergia kur papuola.

Gyvūnų globėjai bijo, kad žodžiai virs nusikaltimu, nes prieš kelerius metus kažkas šioje teritorijoje sulaukėjusias kates išties išnuodijo. Padėję vienai moteriai sterilizuoti per 20 šeriamų priklydusių keturkojų, vėliau rinko jų gaišenas.

„Mes per kelis kartus jas susivežėm į kliniką, sterilizavom ir grąžinom. Praėjus porai savaičių, ji skambina ir sako, kad aš randu vis negyvas kates ir greičiausiai tai bus nunuodytos katės. Mes dvi leisgyves kates pasiėmėm nuvežėm pas veterinarus, padarėm kraujo tyrimus – tai sutrikus kepenų veikla inkstų veikla, kas rodo, kad buvo nunuodyta“, – sako G. Linkė.

REKLAMA

Keturkojų populiaciją pagal programą „Pagauk. Sterilizuok. Paleisk“ reguliuoja jau ne pirmus metus – iš viso operuotos net 66 katės. Jos čia klaidžioja su pakirptomis ausimis – tai skiriamasis ženklas jau sterilizuoto ar kastruoto bešeimininkio gyvūno.

„Dalis žmonių maitina, prižiūri beglobes kates, kreipiasi į mus pagalbos. Mes su jais greitai randam bendrą kalbą, važiuojam, gaudom, taip pat prašom pačių žmonių, kad pagautų ir atvežtų tas kates. Tada mes jas sterilizuojam, paskiepijam, sulašinam lašų nuo parazitų, išvalom ausis, suteikiam tą pilną veterinarinę pagalbą ir jos yra grąžinamos ten, kur gyveno“, – sako G. Linkė.

Deja, ne visas pavyksta greit sugauti, o ir naujų priklysta, išmestų iš pravažiuojančių mašinų. Katės sparčiai dauginasi – per metus jauniklių gali atsivesti 3-4 kartus, vadoje po kelis mažylius, tad keturkojų būrys didėja žaibiškai. Specialistai prašo ir žmonių sąmoningumo, be to, primena, kad už žiaurų elgesį su gyvūnais numatytos ne tik didelės baudos nuo 300 iki 1750 eurų, o jei gyvūnas žuvo, gresia ir laisvės atėmimas iki vienerių metų.