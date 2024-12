Kandidatas į teisingumo ministrus: užduočių piramidės viršūnėje – pirmininkavimas ES

„Darbų ir užduočių piramidės viršūnėje yra preciziškais ir savalaikis pasiruošimas pirmininkavimui ES Tarybai, tinkamas ir savalaikis ES teisės aktų įgyvendinimas nacionalinėje teisėje“, – po trečiadienį vykusio susitikimo su šalies prezidentu Gitanu Nausėda kalbėjo kandidatas.

„Nacionaliniame lygmenyje – konstitucinės teisinės apsaugos stiprinimas, Lietuvos teismų sistemų ir savarankiškumo, ir autoritetų stiprinimas, teisėjų padėjėjų instituto stiprinimas, advokatų teisinės apsaugos stiprinimas“, – prioritetus vardino R. Mockus.

Pasak jo, dėmesys taip pat bus skiriamas antrinės teisinės pagalbos prieinamumo didinimui, prokurorų procesinės veiklos efektyvinimui, antstolių veiklos „išvadavimui nuo perteklinių biurokratinių procedūrų“, notarų procesinės veiklos tobulinimui.

Sako, kad autoriteto pakaks

R. Mockus taip pat teigė ketinantis aktyviau įtraukti teisininkų bendruomenę ir akademikus į teisėkūros procesus, stiprinti teisės aktus, kuriais apibrėžiamos asmenų teisės ir laisvės.

Be to, pretendentas ketina stiprinti žurnalistų, visuomenininkų ir pilietinių organizacijų teisinę apsaugą nuo vadinamųjų SLAPP (Strategic lawsuits against public participation, angl.) ieškinių bei grąžinti valstybės registrus į Teisingumo ministerijos žinią.

Vadinamieji SLAPP ieškiniai – tai ieškiniai, kuriais siekiama cenzūruoti, įbauginti ir nutildyti kritikus, užkraunant jiems teisinės gynybos išlaidas, kol jie atsisakys savo kritikos ar opozicijos

„Neslėpsiu, šiuos ketverius metus teisininkų, teisininkų akademikų bendruomenėje buvo šioks toks nusivylimas, kad teisė suprantama per daug siaurai“, – teigė R. Mockus.

Pretendentas mano, kad jam pakanka patirties ir autoriteto teisininkų bendruomenėje, kad galėtų tapti ministru.

„Tikrai, manau, kad turiu. Prieš žengdamas šį žingsnį aš bendravau su teisininkų akademine bendruomene, Vilniaus universiteto profesūra, aš gavau iš savo bendruomenės palaikymą ir tas buvo lemiamas momentas, kada aš sutikau ir apsisprendžiau“, – dėstė R. Mockus.

Prezidento reikalavimai nesikeičia

Prezidento vyriausiasis patarėjas teisės klausimais Andrius Kabišaitis po susitikimo pabrėžė, jog šalies vadovas su kandidatu aptarė planuojamus darbus, kandidatas pristatė savo viziją, atskleidė savo planus teisėkūros procese, pristatė ketinimus dirbti su konstituciniais partneriais, valstybės institucijomis.

„Prezidento keliami reikalavimai arba siekiai neiškeičia. Prezidentas turi klausimų pretendentui ir nori pasiekti, kad Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai būtų tinkamas, sklandus. Taip pat, kad nenutrūktų dėmesys su karu Ukrainoje susijusioms byloms, kad būtų skiriamas dėmesys teismų sistemai, jos problemoms, kalėjimų sistemoms problemoms“, – kalbėjo jis.

R. Mockus nuo 2021 metų užsiima advokato praktika.

Teisingumo ministro portfelis pagal koalicijos susitarimą priklauso „Nemuno aušrai“.

Į teisingumo ministrus anksčiau siūlytas buvęs Kalėjimų tarnybos vadovas Virginijus Kulikauskas, tačiau šalies vadovas jo kandidatūrą atmetė.

G. Nausėda naująją Vyriausybę patvirtino praėjusią savaitę, joje nebuvo dviejų „aušriečių“ siūlytų ministrų – teisingumo ir aplinkos.

Naujieji ministrai Seime turėtų prisiekti šią savaitę, kai bus patvirtinta Vyriausybės programa.