KAM prie komandos jungiasi buvęs energetikos viceministras Gorbačevskis

Jis kuruos gynybos ir saugumo, įsigijimų politikos ir kibernetinio saugumo klausimus, pranešė KAM.
„Sritys, kurias pradeda kuruoti viceministras G. Gorbačevskis, kritiškai svarbios visam šalies saugumui. Įsigijimų srityje šiandien svarbiausia – greitis. Esu įsitikinęs, kad sukaupta patirtis ir žinios leis užtikrinti ne tik darbų tęstinumą, bet ir greitesnius įsigijimus“, – pranešime sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
„Kartu daug dėmesio skirsime ir kibernetiniam saugumui“, – pridūrė jis.
G. Gorbačevskis nuo 2025 metų dirbo viceministru Energetikos ministerijoje. Eidamas šias pareigas, daugiausiai dėmesio jis skyrė energetiniam saugumui, įskaitant naftos rinkos klausimus, strateginei infrastruktūrai, branduolinei energetikai ir pasirengimui ekstremaliosioms situacijoms.
„Dabartinė geopolitinė situacija reikalauja ypatingo dėmesio energetikos infrastruktūros apsaugai ir atsparumui. Tikiu, kad Gabrielio patirtis bei žinios energetikos srityje bus vertingos Krašto apsaugos ministerijoje, stiprinant mūsų strateginės infrastruktūros saugumą“, – teigė energetikos ministras Lukas Savickas.
Šiuo metu KAM viceministrais dirba Karolis Aleksa ir Bronius Bieliauskas.
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