Kairys: 9 proc. PVM lengvata meno ir kultūros renginiams – sveikintinas kompromisas

„Manau, kad viskas sėkmingai apgalvota – buvome apsikeitę nuomonėmis tiek su Finansų ministerija, tiek su premjere, džiaugiuosi, kad toks sprendimas gimė. Mano pozicija paprasta: kalbant apie bet kokią lengvatą, išimtį, visada bus kažkas nepatekęs, nepatenkintas, ar žiūrint teoriškai, gal kažkur atrodys neteisingai (...). Bet kokiu atveju, tai yra geras žingsnis į priekį ir kultūros sektorius tikrai galės įkvėpti oro“, – BNS antradienį sakė S. Kairys.

Premjerė Ingrida Šimonytė antradienį registravo PVM įstatymo pataisas, nustatančias neterminuotą lengvatinį 9 proc. PVM tarifą meno ir kultūros įstaigų bei renginių lankymui. Taip pat neribotai šis PVM tarifas siūlomas elektroninėms knygoms, elektroniniams neperiodiniams informaciniams leidiniams. Lengvata nebūtų taikoma leidiniams, kurių reklama sudaro daugiau kaip 4/5 viso leidinio arba kurių visą ar didžiąją dalį sudaro muzikos ar vaizdo turinys.

Tačiau lengvatą maitinimo paslaugoms, taip pat atlikėjams (aktoriams, dainininkams, muzikantams, šokėjams) bei sporto renginių ir klubų lankymui premjerė siūlo taikyti laikinai – tik iki 2023 metų liepos.

Praėjusią savaitę į Vyriausybę prašydamos tokių pat sąlygų kreipėsi keliolika įvairių meno sričių kūrėjus vienijančių asociacijų. Tarp jų – Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos architektų, dailininkų, fotomenininkų, kinematografininkų, kompozitorių, literatūros vertėjų, rašytojų ir kitos sąjungos.

S. Kairys sako, kad premjerės siūlymai gimė pasiekus kompromisą Vyriausybėje.

„Natūralu. Kalbėti visos kultūros vardu yra visada pakankamai ambicingas vaidmuo. Bet visas pasaulis yra įvairus ir margas, o tuo labiau kultūros sektorius, specifika skiriasi. Bet šioje vietoje vis tiek yra geras kompromisas, žingsnis į priekį“, – teigė jis.

Ministras taip pat priminė, kad lengvata palies tik tuos juridinius ir fizinius, kurie yra PVM mokėtojai, t.y. kai suma už suteiktas paslaugas viršija 45 tūkst. eurų per metus. Be to, visiškai šio mokesčio nemoka ir nepelno siekiančios organizacijos.