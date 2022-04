Justina Bagdanavičiūtė. Ko reiktų nepamiršti deklaruojant pajamas?

Deklaruodami pajamas už pensijos kaupimui, gyvybės draudimui, studijoms skirtas įmokas gyventojai gali susigrąžinti iki 300 eurų per metus. Be to, šie metai yra paskutinieji, kada 2021 m. gautas pajamas deklaruojantys gyventojai galės susigrąžinti ir iki 400 eurų už pernai jiems suteiktas automobilių, būsto remonto, nepilnamečių vaikų priežiūros paslaugas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos skelbiami duomenys rodo, kad pastaraisiais metais gyventojai dažniau pasinaudoja GPM lengvatomis ir susigrąžina didesnes sumas pinigų. Pernai maždaug 1 mln. laiku pajamas deklaravusių gyventojų pateikė išlaidų pranešimus bei susigrąžino vidutiniškai po 270 eurų. 2020 m. laiku deklaravusieji ankstesnių metų pajamas ir išlaidas beveik 850 tūkst. gyventojų susigrąžino vidutiniškai po 217 eurų.

Per pastaruosius dvejus metus už automobilio, būsto remontą ar vaikų priežiūros paslaugas gyventojai susigrąžino vidutiniškai po 145 eurus.

Neišnaudoja galimybių III pensijų pakopoje

Kaip rodo Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys, praėjusiais metais daugiausiai permokų – apie 76 proc. – gyventojai susigrąžino dėl pritaikyto per mažo neapmokestinamojo pajamų dydžio, 15 proc. sudarė permokos už praėjusiais metais mokėtas gyvybės draudimo įmokas, 4 proc. – už studijas.

Likusieji 5 proc. buvo sugrąžintos permokos už pensijos kaupimą III pakopos fonduose, išlaidas būsto, lengvųjų automobilių remontui, nepilnamečių vaikų priežiūros paslaugoms. Taip pat – už gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą) bei už sumokėtas palūkanas už kreditą būstui (tik sutartims, sudarytoms iki 2009 m.).

Nedidelis santykinis permokų už pensijų kaupimą III pakopos fonduose rodo, kad pasirengimo senatvei šalies gyventojai nelaiko vienu iš svarbiausių savo finansinių prioritetų. Tačiau svarbu suprasti, kad norint užsitikrinti pakankamą pajamų lygį senatvėje, papildomas kaupimas III pensijų pakopoje yra naudingas ir dėl finansinio saugumo ateityje, ir dėl galimybės pasinaudoti GPM lengvata dabar.

Pajamas verta įdarbinti

Atgavę dalį savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio, dažnas gyventojas jaučiasi kaip gavęs dovaną ir neretai skuba ją neapgalvotai išleisti.

Gyventojų apklausos rodo, kad susigrąžintą mokesčio dalį esame linkę skirti kasdienėms išlaidoms (39 proc.). Apie tai, kad šie pinigai galėtų būti panaudoti santaupoms ar investavimui, pagalvoja maždaug ketvirtadalis šalies gyventojų.

Vis dėlto, kaip tik tokius „iš dangaus nukritusius“ pinigus yra paprasčiausia nukreipti į taupymą finansinio saugumo pagalvei ar į investavimą. Tokiu būdu nesijausime, kad kažkiek atimame iš šiandieninių savo poreikių ar malonumų dėl saugesnės finansinės ateities.

Tačiau tam, kad galėtume susigrąžinti dalį sumokėto GPM, pirmiausia turėtume nepamiršti pagrindinio dalyko, tai yra, laiku deklaruoti pajamų. Tai gyventojai turi padaryti iki gegužės 2 dienos.