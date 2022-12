Jurbarko rajono gyventojui mesti įtarimai: nužudė pažįstamą, nes nepaskolino automobilio

Kauno apygardos prokuratūros prokuroras teismui perdavė baudžiamąją bylą, joje S. K. kaltinamas nužudymu ir plėšimu, antradienį pranešė prokuratūra.

Bylos duomenimis, šių metų gegužę, kaltinamasis S. K., važiuodamas vienu automobiliu su 71 metų nukentėjusiuoju, paprašė šio paskolinti automobilį. Skolinti automobilio „Chrysler Grand Voyager“, kuris priklausė žmonai, nukentėjusysis nesutiko, todėl tarp vyrų kilo konfliktas.

Kaltinamasis, siekdamas pagrobti automobilį, nukentėjusiajam sudavė ne mažiau kaip 11 smūgių į įvairias kūno vietas, o tada nutempė nukentėjusiojo kūną į Kalnėnų miško gilumą, kad jo niekas nerastų, ir iš šio kišenių pasisavino automobilio raktus, piniginę su 20 eurų bei raktų ryšulį ir išvyko su minėtu automobiliu.

Turimais duomenimis, kaltinamasis pagrobtą automobilį paliko pažįstamų asmenų kieme, o pats pabėgo slėptis į mišką.

Kauno apygardos prokuratūros atstovė Tautvilė Merkevičiūtė BNS sakė, kad nukentėjusiojo pasigedo žmona, vyras buvo ieškomas kaip dingęs be žinios, jo kūnas miške buvo rastas per dvi savaites nuo dingimo. Kur yra palaikai, per apklausą pasakė įtariamasis.

Kaltinamasis ir auka gyveno netoli vienas kito, buvo pažįstami.

S. K. kaltinimas nužudymu dėl savanaudiškų paskatų bei plėšimu.

Griežčiausia numatoma bausmė už šias veikas – laisvės atėmimas nuo aštuonerių iki 20 metų arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos.

Ikiteisminį tyrimą atliko Marijampolės apskrities policija, jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūra.

Byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.